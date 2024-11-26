Жители Авдеевки начали заселять квартиры, которые восстановил Ямал

Первые жители Авдеевки (ДНР) получили ключи от квартир в доме, который восстановил Ямал. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«К восстановлению домов рабочие приступили в августе. Работы развернулись на общей площади более восьми тысяч квадратных метров. Строители демонтировали все поврежденные конструкции, убрали строительный и бытовой мусор, который образовался в результате обстрелов. Во всех домах рабочие выполнили монтаж кровли, заменили окна», — рассказали на сайте окружного правительства.
По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, строители трудятся на объектах без выходных. «Рассчитываем, что до конца года сдадим первые два дома на 80 квартир», — отметил Артюхов.
Ранее URA.RU сообщало о домах в Авдеевке, которые определили для оперативного восстановления. Ряд домов сохранили свои несущие конструкции и могут быть восстановлены в первую очередь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.