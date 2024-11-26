Жители Авдеевки начали заселять квартиры, которые восстановил Ямал

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Ключи от квартир получили жители Авдеевки (архивное фото)
Ключи от квартир получили жители Авдеевки (архивное фото) Фото:

Первые жители Авдеевки (ДНР) получили ключи от квартир в доме, который восстановил Ямал. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«К восстановлению домов рабочие приступили в августе. Работы развернулись на общей площади более восьми тысяч квадратных метров. Строители демонтировали все поврежденные конструкции, убрали строительный и бытовой мусор, который образовался в результате обстрелов. Во всех домах рабочие выполнили монтаж кровли, заменили окна», — рассказали на сайте окружного правительства.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, строители трудятся на объектах без выходных. «Рассчитываем, что до конца года сдадим первые два дома на 80 квартир», — отметил Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало о домах в Авдеевке, которые определили для оперативного восстановления. Ряд домов сохранили свои несущие конструкции и могут быть восстановлены в первую очередь.

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Первые жители Авдеевки (ДНР) получили ключи от квартир в доме, который восстановил Ямал. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «К восстановлению домов рабочие приступили в августе. Работы развернулись на общей площади более восьми тысяч квадратных метров. Строители демонтировали все поврежденные конструкции, убрали строительный и бытовой мусор, который образовался в результате обстрелов. Во всех домах рабочие выполнили монтаж кровли, заменили окна», — рассказали на сайте окружного правительства. По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, строители трудятся на объектах без выходных. «Рассчитываем, что до конца года сдадим первые два дома на 80 квартир», — отметил Артюхов. Ранее URA.RU сообщало о домах в Авдеевке, которые определили для оперативного восстановления. Ряд домов сохранили свои несущие конструкции и могут быть восстановлены в первую очередь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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