«Подняться из подвалов»: Ямал поможет жителям разрушенной Авдеевки пережить зиму

Жителям разрушенной в ходе боев Авдеевки (ДНР) строители из ЯНАО помогут пережить предстоящую зиму. Об этом сообщили в окружном департаменте строительства. В городе продолжают проживать около 600 человек.
«Посещая недавно Авдеевку, объекты восстановления, которые сегодня можно взять в работу, [мы отметили], что все очень сильно разрушено. Города практически нет. Из 30 тысяч населения сегодня фиксируется 600 человек проживающих. Мы сегодня определили те объекты, которые в первую очередь можно оперативно восстановить, чтобы тем гражданам, которые там проживают, можно было подняться из подвалов и пережить зиму в более комфортных условиях», — рассказал в ходе пресс-конференции директор окружного департамента строительства Сергей Власенко.
Власенко также напомнил, что подшефные Ямалу территории восстанавливаются «под ключ». «Это это не только стены, кровля и окна, но и полностью оборудование. Работать в подшефных территориях нелегко. Коллеги, которые ездят туда, я считаю, выполняют героический труд», — отметил спикер.
Город Авдеевка — подшефный Ямалу муниципалитет в ДНР. Строители уже провели осмотр объектов. Некоторые дома сохранили свои несущие конструкции и могут быть восстановлены в первую очередь. Ямал — не единственный регион, который будет восстанавливать Авдеевку.
Ранее полпред в УрФО Артем Жога оценил работу специалистов из ЯНАО. Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает в Авдеевке четыре многоквартирных жилых дома на 168 квартир. Строители сейчас штукатурят стены, завершили обустройство кровли, заменили окна. Кроме того, ямальские специалисты приступили к восстановлению здания администрации Авдеевки. Там планируется разместить отделение МФЦ для оказания услуг жителям.
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