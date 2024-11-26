Челябинка заявила, что ее похитили и готовят к теракту в Екатеринбурге

26 ноября 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Женщина предоставила тревожную, но не проверенную пока информацию Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Жительница Миасса (Челябинская область) заявила свердловским экстренным службам, что ее похитили неизвестные, накачали наркотиками и готовят к теракту в Екатеринбурге. Она выразила желание «сдаться» силовикам. Подробности странного сообщения URA.RU раскрыл источник. «На телефон спасения поступило сообщение женщины, зарегистрированной в Миассе. Она заявила, что ее похитили, накачали наркотиками и настраивают против россиян. Якобы гражданку удерживают силой в некой квартире в Екатеринбурге, настраивают совершить теракт и убеждают убить человека. Также она сказала, что устала и хочет сдаться», — передал содержание сообщения собеседник агентства. Женщина рассказала о неких шестерых незнакомцах, которые якобы готовят взрывчатые вещества, и назвала это сектой. При этом точный адрес, где ее якобы удерживают, она назвать не смогла. Силовики проверили торгово-развлекательный центр «Мегаполис» в Екатеринбурге, где, по утверждению звонившей, должен был прогреметь взрыв, но опасных предметов не обнаружили. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту тревожного сообщения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Миасса (Челябинская область) заявила свердловским экстренным службам, что ее похитили неизвестные, накачали наркотиками и готовят к теракту в Екатеринбурге. Она выразила желание «сдаться» силовикам. Подробности странного сообщения URA.RU раскрыл источник. «На телефон спасения поступило сообщение женщины, зарегистрированной в Миассе. Она заявила, что ее похитили, накачали наркотиками и настраивают против россиян. Якобы гражданку удерживают силой в некой квартире в Екатеринбурге, настраивают совершить теракт и убеждают убить человека. Также она сказала, что устала и хочет сдаться», — передал содержание сообщения собеседник агентства. Женщина рассказала о неких шестерых незнакомцах, которые якобы готовят взрывчатые вещества, и назвала это сектой. При этом точный адрес, где ее якобы удерживают, она назвать не смогла. Силовики проверили торгово-развлекательный центр «Мегаполис» в Екатеринбурге, где, по утверждению звонившей, должен был прогреметь взрыв, но опасных предметов не обнаружили. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту тревожного сообщения.