Челябинка заявила, что ее похитили и готовят к теракту в Екатеринбурге

Жительница Миасса (Челябинская область) заявила свердловским экстренным службам, что ее похитили неизвестные, накачали наркотиками и готовят к теракту в Екатеринбурге. Она выразила желание «сдаться» силовикам. Подробности странного сообщения URA.RU раскрыл источник.
«На телефон спасения поступило сообщение женщины, зарегистрированной в Миассе. Она заявила, что ее похитили, накачали наркотиками и настраивают против россиян. Якобы гражданку удерживают силой в некой квартире в Екатеринбурге, настраивают совершить теракт и убеждают убить человека. Также она сказала, что устала и хочет сдаться», — передал содержание сообщения собеседник агентства.
Женщина рассказала о неких шестерых незнакомцах, которые якобы готовят взрывчатые вещества, и назвала это сектой. При этом точный адрес, где ее якобы удерживают, она назвать не смогла. Силовики проверили торгово-развлекательный центр «Мегаполис» в Екатеринбурге, где, по утверждению звонившей, должен был прогреметь взрыв, но опасных предметов не обнаружили. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту тревожного сообщения.
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