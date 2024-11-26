Налоговая инспекция снова пытается обанкротить озерский санаторий «Дальняя дача»

Налоговая инспекция во второй раз за год подала в арбитражный суд Челябинской области исковое заявление о банкротстве озерского санатория «Дальняя дача». Информация об этом содержится в картотеке дел суда.
«Заявитель — Межрайонная инспекция ФНС по управлению долгом. Ответчик — МУП Озерского городского округа „Санаторий ‚Дальняя дача‘. Иные лица — Ассоциация арбитражных управляющих“ Сибирский центр экспертов антикризисного управления», — говорится в картотеке суда.
В феврале этого года инспекция уже обращалась в суд с исковым заявлением о банкротстве «Дальней дачи» за долги на сумму почти 26 миллионов рублей. Однако санаторий принялся гасить задолженности. В августе сумма долга уменьшилась до суммы менее двух миллионов, и суд в удовлетворении иска отказал. Однако теперь налоговая нашла основания для нового иска.
Юристы санатория на запрос URA.RU сообщили, что до банкротства дело не дойдет. Текущие платежи оплачиваются, отсутствуют долги за газ и электроэнергию.
«По последнему иску долг был за 2023 год, до конца августа 2024 года санаторий рассчитался с задолженностью. Дело о задолженности было прекращено. Руководство санатория планирует привлечение инвесторов после преобразования МУП в акционерное общество, в котором 100% акций будут принадлежать муниципальному образованию», — говорится в ответе на запрос. Юристы добавили, что возможно в дальнейшем санаторий «Дальняя дача» войдет в перечень организаций, оказывающих услуги по медицинской реабилитации участников СВО.
URA.RU направило запрос в налоговую инспекцию. Ответ будет опубликован по его получению.
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