Налоговая инспекция снова пытается обанкротить озерский санаторий «Дальняя дача»

27 ноября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Суд снова рассмотрит иск о банкротстве санатория Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Налоговая инспекция во второй раз за год подала в арбитражный суд Челябинской области исковое заявление о банкротстве озерского санатория «Дальняя дача». Информация об этом содержится в картотеке дел суда. «Заявитель — Межрайонная инспекция ФНС по управлению долгом. Ответчик — МУП Озерского городского округа „Санаторий ‚Дальняя дача‘. Иные лица — Ассоциация арбитражных управляющих“ Сибирский центр экспертов антикризисного управления», — говорится в картотеке суда. В феврале этого года инспекция уже обращалась в суд с исковым заявлением о банкротстве «Дальней дачи» за долги на сумму почти 26 миллионов рублей. Однако санаторий принялся гасить задолженности. В августе сумма долга уменьшилась до суммы менее двух миллионов, и суд в удовлетворении иска отказал. Однако теперь налоговая нашла основания для нового иска. Юристы санатория на запрос URA.RU сообщили, что до банкротства дело не дойдет. Текущие платежи оплачиваются, отсутствуют долги за газ и электроэнергию. «По последнему иску долг был за 2023 год, до конца августа 2024 года санаторий рассчитался с задолженностью. Дело о задолженности было прекращено. Руководство санатория планирует привлечение инвесторов после преобразования МУП в акционерное общество, в котором 100% акций будут принадлежать муниципальному образованию», — говорится в ответе на запрос. Юристы добавили, что возможно в дальнейшем санаторий «Дальняя дача» войдет в перечень организаций, оказывающих услуги по медицинской реабилитации участников СВО. URA.RU направило запрос в налоговую инспекцию. Ответ будет опубликован по его получению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Налоговая инспекция во второй раз за год подала в арбитражный суд Челябинской области исковое заявление о банкротстве озерского санатория «Дальняя дача». Информация об этом содержится в картотеке дел суда. «Заявитель — Межрайонная инспекция ФНС по управлению долгом. Ответчик — МУП Озерского городского округа „Санаторий ‚Дальняя дача‘. Иные лица — Ассоциация арбитражных управляющих“ Сибирский центр экспертов антикризисного управления», — говорится в картотеке суда. В феврале этого года инспекция уже обращалась в суд с исковым заявлением о банкротстве «Дальней дачи» за долги на сумму почти 26 миллионов рублей. Однако санаторий принялся гасить задолженности. В августе сумма долга уменьшилась до суммы менее двух миллионов, и суд в удовлетворении иска отказал. Однако теперь налоговая нашла основания для нового иска. Юристы санатория на запрос URA.RU сообщили, что до банкротства дело не дойдет. Текущие платежи оплачиваются, отсутствуют долги за газ и электроэнергию. «По последнему иску долг был за 2023 год, до конца августа 2024 года санаторий рассчитался с задолженностью. Дело о задолженности было прекращено. Руководство санатория планирует привлечение инвесторов после преобразования МУП в акционерное общество, в котором 100% акций будут принадлежать муниципальному образованию», — говорится в ответе на запрос. Юристы добавили, что возможно в дальнейшем санаторий «Дальняя дача» войдет в перечень организаций, оказывающих услуги по медицинской реабилитации участников СВО. URA.RU направило запрос в налоговую инспекцию. Ответ будет опубликован по его получению.