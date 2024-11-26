Екатеринбуржцы бросились скупать валюту на фоне ее рекордного удорожания. Фото

Жители Екатеринбурга начали скупать валюту после повышения курса

26 ноября 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

По словам сотрудников банков, валюту покупают перед отпуском Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге жители нагрянули в банки, чтобы купить доллары после того, как стоимость валюты рекордно подорожала с 2022 года. Сотрудники «Сбербанка» и «Совкомбанка» подтвердили корреспонденту URA.RU повышенный ажиотаж на приобретение валюты. «Напряженность есть, небольшая, но сегодня ее наблюдаем, да. Сейчас поступают доллары нового образца и в обращении их иногда не бывает. Однако в данный момент дефицита валюты нет», — поделились в «Сбербанке». В «Совкомбанке» сотрудники рассказали, что наплыв клиентов заметили с 25 ноября. «Люди едут в отпуска, покупают [валюту] и ажиотаж создают поэтому», — заявили там. В «Сбербанке» также высказали предположение о том, что именно перед отдыхом свердловчане чаще всего обращаются в отделения и обменивают валюту. В России 25 ноября курс доллара на бирже превысил значения 2022 года, рекордно подорожав до 103 рублей. На бирже стоимость доллара составила 103,7908 рубля, а евро — 108,8705 рубля. Кроме этого, 19 ноября курс доллара также составил более ста рублей, об этом сообщил Центральный банк. Корреспондент URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге жители нагрянули в банки, чтобы купить доллары после того, как стоимость валюты рекордно подорожала с 2022 года. Сотрудники «Сбербанка» и «Совкомбанка» подтвердили корреспонденту URA.RU повышенный ажиотаж на приобретение валюты. «Напряженность есть, небольшая, но сегодня ее наблюдаем, да. Сейчас поступают доллары нового образца и в обращении их иногда не бывает. Однако в данный момент дефицита валюты нет», — поделились в «Сбербанке». В «Совкомбанке» сотрудники рассказали, что наплыв клиентов заметили с 25 ноября. «Люди едут в отпуска, покупают [валюту] и ажиотаж создают поэтому», — заявили там. В «Сбербанке» также высказали предположение о том, что именно перед отдыхом свердловчане чаще всего обращаются в отделения и обменивают валюту. В России 25 ноября курс доллара на бирже превысил значения 2022 года, рекордно подорожав до 103 рублей. На бирже стоимость доллара составила 103,7908 рубля, а евро — 108,8705 рубля. Кроме этого, 19 ноября курс доллара также составил более ста рублей, об этом сообщил Центральный банк.