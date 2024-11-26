Место председателя комитета по здравоохранению в Госдуме 26 ноября перейдет представителю ЛДПР. Об этом URA.RU сообщил зампред Тюменской облдумы и либерал-демократ Владимир Сысоев.
«В Госдуме ЛДПР отдают пост председателя комитета по здравоохранению. Госдума поддержит это назначение 26 ноября. Кандидат Сергей Леонов, заместитель руководителя фракции ЛДПР», — рассказал URA.RU Владимир Сысоев.
Предыдущий председатель Бадма Башанкаев («Единая Россия») перейдет на должность первого зампреда комитета. Ранее URA.RU писало, что перестановка обусловлена распределением «баланса сил» в Госдуме.
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