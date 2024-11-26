В Госдуме комитет по здоровью возглавит либерал-демократ Леонов. Инсайд

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Голосование за кандидатуру Сергея Леонова пройдет в Госдуме 26 ноября
Голосование за кандидатуру Сергея Леонова пройдет в Госдуме 26 ноября Фото:

Место председателя комитета по здравоохранению в Госдуме 26 ноября перейдет представителю ЛДПР. Об этом URA.RU сообщил зампред Тюменской облдумы и либерал-демократ Владимир Сысоев.

«В Госдуме ЛДПР отдают пост председателя комитета по здравоохранению. Госдума поддержит это назначение 26 ноября. Кандидат Сергей Леонов, заместитель руководителя фракции ЛДПР», — рассказал URA.RU Владимир Сысоев.

Предыдущий председатель Бадма Башанкаев («Единая Россия») перейдет на должность первого зампреда комитета. Ранее URA.RU писало, что перестановка обусловлена распределением «баланса сил» в Госдуме.

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Место председателя комитета по здравоохранению в Госдуме 26 ноября перейдет представителю ЛДПР. Об этом URA.RU сообщил зампред Тюменской облдумы и либерал-демократ Владимир Сысоев. «В Госдуме ЛДПР отдают пост председателя комитета по здравоохранению. Госдума поддержит это назначение 26 ноября. Кандидат Сергей Леонов, заместитель руководителя фракции ЛДПР», — рассказал URA.RU Владимир Сысоев. Предыдущий председатель Бадма Башанкаев («Единая Россия») перейдет на должность первого зампреда комитета. Ранее URA.RU писало, что перестановка обусловлена распределением «баланса сил» в Госдуме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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