РБК: глава комитета ГД по здоровью сменит пост из-за соглашения с ЛДПР

В Госдуме произойдет смена председателя комитета по здоровью. По информации РБК, Бадма Башанкаев, представляющий партию «Единая Россия» и ранее занимавший эту должность, будет назначен первым заместителем. Новым председателем предложен Сергей Леонов из ЛДПР, который сейчас является его заместителем. Перестановка связана с соблюдением «баланса сил», подчеркивает издание.
«Смена председателя комитета происходит в рамках соблюдения „пакетного соглашения“ между думскими фракциями», — сообщил источник РБК. Отмечается, что проект о смене главы комитета уже опубликован на сайте Госдумы. Решение было принято, чтобы партия ЛДПР сохранила баланс по председателям в комитетах нижней палаты парламента.
Данные изменения связаны с более широкими перестановками в Госдуме, которые произошли после довыборов. Олег Матыцин, вступивший во фракцию «Единая Россия» и ставший главой комитета по физической культуре и спорту, привел к изменениям в распределении комитетских председательств между фракциями, заключает издание.
В июне депутат Павел Завальный лишился поста председателя комитета Госдумы по энергетике. Парламентарии поддержали отставку, проголосовав «за » на пленарном заседании.
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