«Рожаем по указу президента»: многодетная мать — о реакции общества на количество детей

Благополучные многодетные семьи страдают от сложившегося стереотипа нищих. Их обвиняют в рождении детей за деньги государства. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала руководитель благотворительной организация «Крепкая семья», мама десятерых детей Любовь Савченко.
«Некоторые говорят в лицо, что мы рожаем за деньги. Стараемся такое даже не замечать и отвечать в шутку — указ президента выполняем, демографию в стране поднимаем», — пояснила многодетная мама.
Савченко живут в городе Горячий ключ. В семье воспитывается 10 детей, на них ежемесячно родители получают пособия в размере 137 000 рублей. Любовь считает выплаты — отличной поддержкой от государства, без которой пришлось бы совсем не просто. Однако этих денег едва ли хватает на основные нужды.
«Шестеро детей ходят в музыкальную школу. Баян, скрипка, аккордеон, флейта, домра и вокал. Дети увлекаются и футболом. Каждый месяц на оплату секций уходит порядка 35-50 000 тысяч», — рассказала Любовь Савченко.
Для комфортной жизни своей семьи 42-летний отец семейства Николай работает в РЖД, а его супруга трудится воспитателем группы семейного образования. Кроме затрат на детей родители платят ипотеку по 10 000 рублей в месяц. Материнский капитал они вложили в покупку квартиры, которую позже продали и купили земельный участок для строительства своего дома. «Все пособия, которые положены многодетным семьям, мы получаем. Но люди не понимают, что общие затраты на детей кратно превышают эти суммы, — говорит собеседница агентства. — Хватает ли денег? Сложный вопрос. Чтобы кормить, учить, развивать детей — много работаем. Чтобы приобрести музыкальные инструменты или летом свозить на отдых, откладываем».
Любовь Савченко признается, что порой бывает очень не легко и одолевает усталость. «Но когда есть мир в семье и понимание, все решается», — говорит она. — Когда меня спрашивают, нравится ли мне такая жизнь — уверенно отвечаю, что да».
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