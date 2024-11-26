Выпускница тюменского медунивера Курочкина приехала работать в больницу Кургана. Фото

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В курганскую больницу приехала на работу новый врач-гинеколог
В курганскую больницу приехала на работу новый врач-гинеколог Фото:

Курганская областная больница №2 пополнилась молодым специалистом.  Недавно туда устроилась Наталья Курочкина, выпускница Тюменского государственного медицинского университета, специализирующаяся на акушерстве и гинекологии. Об этом сообщает депздрав региона.

«Трудовую деятельность Наталья Владимировна Курочкина начала 14 ноября 2024 года в отделении для диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии (дневного пребывания)», — сообщает telegram-канал департамент здравоохранения Курганской области.  Девушка закончила медвуз Тюмени в 2022 году по специальности «Лечебное дело». После этого прошла ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология» в 2024 году.  

Курочкина устроилась в отделение для диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии. Ее наставником стала опытная врач-акушер-гинеколог Марьяна Афанасьева. Коллектив больницы выразил надежду на ее быструю адаптацию и успехи в работе.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганскую больницу №2 приехали на работу два новых врача. Один из них хирург Максим Быкова, другой специалист — терапевт Екатерина Казакова. 

Новый врач принят на работу в курганскую больницу №2
Новый врач принят на работу в курганскую больницу №2
Фото:

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Курганская областная больница №2 пополнилась молодым специалистом.  Недавно туда устроилась Наталья Курочкина, выпускница Тюменского государственного медицинского университета, специализирующаяся на акушерстве и гинекологии. Об этом сообщает депздрав региона. «Трудовую деятельность Наталья Владимировна Курочкина начала 14 ноября 2024 года в отделении для диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии (дневного пребывания)», — сообщает telegram-канал департамент здравоохранения Курганской области.  Девушка закончила медвуз Тюмени в 2022 году по специальности «Лечебное дело». После этого прошла ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология» в 2024 году.   Курочкина устроилась в отделение для диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии. Ее наставником стала опытная врач-акушер-гинеколог Марьяна Афанасьева. Коллектив больницы выразил надежду на ее быструю адаптацию и успехи в работе. Ранее URA.RU сообщало, что в курганскую больницу №2 приехали на работу два новых врача. Один из них хирург Максим Быкова, другой специалист — терапевт Екатерина Казакова. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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