Курганская областная больница №2 пополнилась молодым специалистом. Недавно туда устроилась Наталья Курочкина, выпускница Тюменского государственного медицинского университета, специализирующаяся на акушерстве и гинекологии. Об этом сообщает депздрав региона.
«Трудовую деятельность Наталья Владимировна Курочкина начала 14 ноября 2024 года в отделении для диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии (дневного пребывания)», — сообщает telegram-канал департамент здравоохранения Курганской области. Девушка закончила медвуз Тюмени в 2022 году по специальности «Лечебное дело». После этого прошла ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология» в 2024 году.
Курочкина устроилась в отделение для диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии. Ее наставником стала опытная врач-акушер-гинеколог Марьяна Афанасьева. Коллектив больницы выразил надежду на ее быструю адаптацию и успехи в работе.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганскую больницу №2 приехали на работу два новых врача. Один из них хирург Максим Быкова, другой специалист — терапевт Екатерина Казакова.
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