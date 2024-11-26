Британским политикам, военным и журналистам запретят въезд в Россию

Россия объявила о введении запрета на въезд для ряда британских политических деятелей, представителей военных кругов и журналистов, которые активно выступали с антироссийскими заявлениями. Об этом сообщили в МИД РФ.
«В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Британии», — пишет в своем telegram-канале ведомство. Там добавили, что «стоп-лист» будет дополняться.
В МИД РФ также отметили, что Лондон продолжает придерживаться агрессивной риторики в отношении России, и призвали Британию к отказу от нее в пользу построения отношений на основе взаимного уважения. В МИДе заявили, что Лондон предпринимает попытки дискредитации действий России, стремление к ее международной изоляции, распространение ложной информации о стране, особенно в контексте проведения СВО.
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва не допустит проведение операций британскими спецслужбами на территории РФ. В ответ на возможное усиление давления со стороны Великобритании Россия предпримет соответствующие меры.
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