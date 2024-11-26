«Пятерочка» отказалась делать супермакет в челябинском ДК

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Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, пятерочка, хлебная продукция
«Пятерочка» передумала открывать магазин на территории ДК Фото:

«Пятерочка» не будет открывать свой супермаркет в Доме культуры «Энергетик» в Ленинском районе Челябинска. Компания X5 Group, управляющая торговой сетью, приняла решение остановить проект после общественного резонанса, вызванного тем, что собственник помещения решил выселить оттуда часть кружков и секций.

«Пятерочка» остановила работы по данному проекту и не будет открывать магазин на территории ДК. Мы ценим мнение жителей и готовы к ним прислушаться, особенно когда речь идет о детском творчестве», — процитировал пресс-службу компании X5 Group 74.ру.

Как ранее сообщало URA.RU, собственник здания ДК «Энергетик» решил выселить часть кружков и секций, чтобы сдать площади под торговые ряды супермаркета «Пятерочка». Позднее, после реакции общественности, появилась информация о том, что владелец все-таки намерен сохранить творческие объединения, обеспечив зонирование с будущим арендатором.

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«Пятерочка» не будет открывать свой супермаркет в Доме культуры «Энергетик» в Ленинском районе Челябинска. Компания X5 Group, управляющая торговой сетью, приняла решение остановить проект после общественного резонанса, вызванного тем, что собственник помещения решил выселить оттуда часть кружков и секций. «Пятерочка» остановила работы по данному проекту и не будет открывать магазин на территории ДК. Мы ценим мнение жителей и готовы к ним прислушаться, особенно когда речь идет о детском творчестве», — процитировал пресс-службу компании X5 Group 74.ру. Как ранее сообщало URA.RU, собственник здания ДК «Энергетик» решил выселить часть кружков и секций, чтобы сдать площади под торговые ряды супермаркета «Пятерочка». Позднее, после реакции общественности, появилась информация о том, что владелец все-таки намерен сохранить творческие объединения, обеспечив зонирование с будущим арендатором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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