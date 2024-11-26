26 ноября 2024

«Разрыв шаблона»: полпред УрФО Жога поделился, что хочет вернуться в Ханты-Мансийск

Полпред Жога кардинально изменил мнение о ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Жога не увидел подтверждения стереотипам об упадке северных регионов
Жога не увидел подтверждения стереотипам об упадке северных регионов Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога был поражен развитием Ханты-Мансийска и назвал Югру регионом, в котором хочется жить. Мнение об округе кардинально изменилось, после его визита в ХМАО.

«Это был разрыв шаблона о том, что север приходит в упадок. И я приехал в Ханты-Мансийск, и я увидел, как развивается город. Он меня очень поразил. И тогда я заговорил — регион, в котором хочется жить, хочется в этот город вернуться», — поделился Жога в интервью ТАСС.

Он рассказал, что во время визита в столицу Югры попал на мероприятие среди муниципалитетов, посвященное открытию года Семьи. Его поразило большое количество довольных жителей и мероприятия, в которых они все охотно участвовали.

В интервью уральский полпред также поделился, что ему легко дается общение с простыми людьми. В этом ему помогает пережитый опыт, в том числе и потеря близкого человека.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога был поражен развитием Ханты-Мансийска и назвал Югру регионом, в котором хочется жить. Мнение об округе кардинально изменилось, после его визита в ХМАО. «Это был разрыв шаблона о том, что север приходит в упадок. И я приехал в Ханты-Мансийск, и я увидел, как развивается город. Он меня очень поразил. И тогда я заговорил — регион, в котором хочется жить, хочется в этот город вернуться», — поделился Жога в интервью ТАСС. Он рассказал, что во время визита в столицу Югры попал на мероприятие среди муниципалитетов, посвященное открытию года Семьи. Его поразило большое количество довольных жителей и мероприятия, в которых они все охотно участвовали. В интервью уральский полпред также поделился, что ему легко дается общение с простыми людьми. В этом ему помогает пережитый опыт, в том числе и потеря близкого человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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