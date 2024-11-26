Путин и Токаев расставят точки над i в отношениях Москвы и Астаны

Политолог Вилисов раскрыл, чего ждать от визита президента России в Казахстан

27 ноября 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин 27 ноября посетит с государственным визитом Казахстан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения России и Казахстана нельзя назвать бесконфликтными. У сторон много вопросов друг другу, и ответы можно получить только во время контактов на высшем уровне, объяснил ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов в интервью URA.RU смыслы госвизита президента РФ Владимира Путина в Казахстан 27 ноября. По его словам, Астана стоит на позиции «рациональной калькуляции», пытаясь соблюсти баланс в связях с Россией и Западом, наблюдая, кто выйдет победителем в глобальном противостоянии. — Путин летит в Астану с госвизитом. Президент Касым-Жомарт Токаев как-то сказал, что в Казахстане его очень ждут. Почему этому визиту придается такое значение в обеих столицах? Президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев демонстрируют готовность развивать сотрудничество Фото: Владимир Андреев © URA.RU — России и Казахстану нужно демонстрировать высокий уровень взаимных отношений на фоне непростой геополитической ситуации, которая заставляет совершать противоречивые (с точки зрения публичных оценок) действия. Это касается экономического партнерства, торговых отношений на фоне санкций, контрсанкций, параллельного импорта и так далее. То есть реальное положение дел со взаимной торговлей не всегда соответствует политическим декларациям. И для этого нужно поддерживать очень плотный контакт, в том числе личный, на уровне глав государств. Политическому руководству Казахстана нужно понимание перспектив урегулирования украинского кризиса, актуальной позиции российских властей относительно сложных вопросов в двусторонней повестке как в экономической сфере, так и в политической. Этот госвизит — демонстрация того, что стороны готовы к взаимному диалогу, и подтверждение, что сложных вопросов во взаимных отношениях достаточно много, и их нужно обсуждать. — С начала СВО Токаев на фоне многовекторности Казахстана прямо заявлял, что не будет помогать России обходить санкции. Негласно это делается. Действительно Казахстан так сильно рисковал и рискует, помогая нам, учитывая, что доля российских инвестиций несравнимо больше доли западных инвестиций? — Попробуем поставить себя на место казахстанского руководства. Объем инвестиций характеризует долю той или иной страны в проектах, которые нацелены на будущее. А есть ситуация текущего дня, которая в экономическом плане характеризуется в том числе показателями товарооборота с другими странами. Структура этого товарооборота более красноречиво покажет, что Россия не является единственным и главным торговым партнером Казахстана. Президента Казахстана, как и лидеров других стран СНГ снова ждут в Москве — на праздновании юбилея Победы в 2025 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более того, Россия не может «закрыть» все жизненно важные потребности Казахстана в условиях функционирования глобальной экономики. Даже для несравнимо большей по объему и более диверсифицированной российской экономики торговые, финансовые ограничения, которые введены Западом, оказались очень серьезными. Если бы не партнерская позиция ряда стран, к которым можно отнести и Казахстан, России в экономическом плане пришлось бы значительно тяжелее. Поэтому политическая публичная демонстрация Казахстаном подчинения санкционному режиму является констатацией геополитического и геоэкономического факторов, которые Казахстан не мог отвергнуть. Иначе это обернулось бы для него существенным ущербом для собственной экономики и даже национальной безопасности. Поэтому Токаев проявляет здесь политическое искусство — ему важно обеспечить баланс, комфортные условия для функционирования своей экономики в таком режиме, который является весьма неспецифическим и из которого продуцируется огромное количество рисков, в том числе политических. Российская сторона с пониманием к этому относится. Хотя этот период нельзя описывать категориями какого-то стабильного или бесконфликтного существования. — Вы говорите, что публичные заявления Токаева продиктованы вопросами нацбезопасности. По той же причине Казахстан не признает Крым за Россией, не поддерживает нашу СВО — опасается последствий? Новость по теме «Это путь в бездну»: Токаев сделал заявление о конфликте на Украине — Для ответа на этот вопрос придется углубиться в историю распада СССР и возникновения независимых государств, которые были признаны международным сообществом. Власти Казахстана не участвовали в подписании Беловежского соглашения, но по факту они приняли новую геополитическую реальность. В этой реальности было заложено внутреннее противоречие, которое не нашло отражения в международных правовых документах и о которых говорит сейчас Путин, — это интерпретация итогов «холодной войны» и определение политического статуса постсоветских государств, так как процесс распада СССР имел характер катастрофы. Стороны разошлись относительно интерпретации влияния России на постсоветском пространстве. Отсюда и возник украинский конфликт. С международной правовой точки зрения позиция России не является общепризнанной. Она является политической. Россия находится в конфликте с западными странами как раз по поводу интерпретации собственного геополитического статуса, исторического периода, связанного с распадом СССР, становлением постсоветских государств и с конкретным украинским кризисом. Казахстан в данном случае геополитически не готов поддержать Россию, потому что, во-первых, он не имеет такого ресурса, во-вторых, никто не уверен в исходе конфликта России и Запада. Казахстан, вероятно, считает, что в случае геополитического поражения России ее активные союзники тоже понесут некоторый ущерб, и риск этого ущерба казахстанскими властями оценивается выше, чем возможные выгоды от союзничества с Россией в этом геополитическом противостоянии. Это вопрос такой рациональной калькуляции. И это касается не только казахстанской позиции, но и позиции многих других стран. — А вот недавнее заявление некоего казахстанского политика Уалихана Кайсарова, по словам которого часть России принадлежит Казахстану. Кому выгодны провокации? Статья по теме США вернутся в Афганистан и будут готовить «цветные революции» — Тем, кто находится с Россией в геополитическом противостоянии. — То есть идет внешнее влияние через местную оппозицию? — Конечно, оно есть. Мы же говорим о некоем противостоянии в информационной сфере, и оно очень тонкое. Оно связано с влиянием на какие-то публичные нарративы. В пропагандистском противостоянии используется определенная уязвимость российской позиции по Украине. Подобного рода политики [как Кайсаров в Казахстане] используют то же самое формальное основание, что можно пересматривать постсоветские государственные границы и адресуют уже собственные некие территориальные претензии России. — Вопросы все-таки остаются. Ведь иногда и высокопоставленные чиновники позволяли себе откровенно русофобские заявления. Или взять содержание школьных учебников, где Россия представлена колонизатором. И, как показало недавнее исследование РАН, не только в Казахстане, но и в других республиках. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признавался, что с нетерпением ждет визита Владимира Путина в Астану Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Подобная политика свойственна всем постсоветским странам без исключения. Даже Белоруссии, которая является ближайшим союзником России. Она проводилась на протяжении, как минимум, последних двух десятилетий. Эта политика связана отчасти с объективными процессами: странам нужно было построить собственные национальные государства, поэтому они использовали историческую составляющую, символическую политику, которая обосновывает собственную государственность. Руководству наших соседей нужно объяснить населению, почему эта государственность возникла, условно, в 1991 году, на чем основывается суверенитет и так далее. И объективно необходимость отмежевания от России является первостепенной для определения суверенитета своей страны. — На это Россия как-то может повлиять? Ведь отчасти создается та же почва, на которой зародился конфликт России и Украины. Статья по теме Путин поручил спасти важный транспортный коридор — Россия может повлиять на эти процессы. Но надо иметь в виду, что 20 лет мы не влияли на них ни в политическом, ни в интеллектуальном смысле. Поэтому в школьных учебниках доминируют научные концепции, интерпретирующие этот исторический период, которые разрабатывались на Западе и которые являются неким западным научным мейнстримом. В тот момент, когда образование в постсоветских странах повернулось в сторону мировых трендов, они естественным образом восприняли эти концепции в качестве доминирующих. Поэтому здесь задача комплексная, и она связана не только с какой-то пропагандой, информационным воздействием или мерами госполитики, но и с нормальным научным диалогом, критикой подобного рода интерпретаций. — Отражают ли наши сегодняшние отношения с Казахстаном те положения, которые прописаны в Декларации о вечной дружбе и союзничестве между Россией и Казахстаном, принятой еще в 1998 году? — Безусловно. У нас с Казахстаном протяженная государственная граница. Не говоря уже о том, что огромное количество этнических казахов живет в различных регионах России, в том числе в приграничных, и большое количество русскоязычных живет в Северном Казахстане. Существует миграция населения. Мы близки настолько, что любые другие варианты отношений, кроме добрососедских, будут взаимно болезненными. Поэтому эта декларация является естественным шагом. Зауралье в 2024 году пережило одно из сильнейших наводнений в истории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Другое дело, что могут вмешиваться политические факторы. Стабильность с политической точки зрения не является какой-то каменной, она подвержена воздействию различных факторов. Например, в культурном плане идет рост, с одной стороны, здоровых процессов национального самосознания, с другой — нездоровых националистических процессов. Разделить их иногда бывает очень сложно, потому что там вмешиваются эмоциональные факторы и масса других. Нужно просто внимательно следить за ситуацией и проводить очень аккуратную, взвешенную политику в постоянном диалоге, причем не только на высшем уровне, но и на уровне регионов. Особенно приграничных, ведь фактор совместной границы является очень важным. — Не всегда это получается. Вспомнить даже весну этого года, когда власти североказахстанских регионов просто не предупредили наши регионы о резком увеличении объемов сброса воды, в результате, мы получили серьезные наводнения в Оренбургской, Курганской областях. Путину тогда даже Путину лично разговаривать с Токаевым на эту тему. — Вопросов может быть много. Но, повторюсь, это сфера профессиональных коммуникаций и выработки совместных решений. Ко многим вопросам нужно подходить взвешенно. — Какие ключевые цели стоят перед Россией в рамках предстоящего госвизита Путина в Казахстан? Новость по теме Шойгу: Россия и Казахстан составят план военного сотрудничества — В первую очередь — это подтверждение высокого уровня взаимного доверия и готовности гибко работать в современных непростых геополитических условиях. Второе — это некие прогнозы ситуации после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Трамп заявляет о намерении быстро урегулировать украинский кризис и о том, что его основные геополитические устремления связаны с противостоянием с Китаем. Например, в торговой войне США и Китая попытка геополитического давления Вашингтона на Пекин может включать разные факторы, в том числе распространиться на соседей — Россию и Казахстан, которые могут стать объектами такого негативного воздействия. Нам нужно быть готовыми к этому и вырабатывать совместные меры, чтобы избегать провокаций, каких-то сепаратных переговоров, которые могли бы навредить добрососедским отношениям уже в треугольнике — Россия, Китай, Казахстан. 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Отношения России и Казахстана нельзя назвать бесконфликтными. У сторон много вопросов друг другу, и ответы можно получить только во время контактов на высшем уровне, объяснил ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов в интервью URA.RU смыслы госвизита президента РФ Владимира Путина в Казахстан 27 ноября. По его словам, Астана стоит на позиции «рациональной калькуляции», пытаясь соблюсти баланс в связях с Россией и Западом, наблюдая, кто выйдет победителем в глобальном противостоянии. — Путин летит в Астану с госвизитом. Президент Касым-Жомарт Токаев как-то сказал, что в Казахстане его очень ждут. Почему этому визиту придается такое значение в обеих столицах? — России и Казахстану нужно демонстрировать высокий уровень взаимных отношений на фоне непростой геополитической ситуации, которая заставляет совершать противоречивые (с точки зрения публичных оценок) действия. Это касается экономического партнерства, торговых отношений на фоне санкций, контрсанкций, параллельного импорта и так далее. То есть реальное положение дел со взаимной торговлей не всегда соответствует политическим декларациям. И для этого нужно поддерживать очень плотный контакт, в том числе личный, на уровне глав государств. — С начала СВО Токаев на фоне многовекторности Казахстана прямо заявлял, что не будет помогать России обходить санкции. Негласно это делается. Действительно Казахстан так сильно рисковал и рискует, помогая нам, учитывая, что доля российских инвестиций несравнимо больше доли западных инвестиций? — Попробуем поставить себя на место казахстанского руководства. Объем инвестиций характеризует долю той или иной страны в проектах, которые нацелены на будущее. А есть ситуация текущего дня, которая в экономическом плане характеризуется в том числе показателями товарооборота с другими странами. Структура этого товарооборота более красноречиво покажет, что Россия не является единственным и главным торговым партнером Казахстана. Более того, Россия не может «закрыть» все жизненно важные потребности Казахстана в условиях функционирования глобальной экономики. Даже для несравнимо большей по объему и более диверсифицированной российской экономики торговые, финансовые ограничения, которые введены Западом, оказались очень серьезными. Если бы не партнерская позиция ряда стран, к которым можно отнести и Казахстан, России в экономическом плане пришлось бы значительно тяжелее. Поэтому политическая публичная демонстрация Казахстаном подчинения санкционному режиму является констатацией геополитического и геоэкономического факторов, которые Казахстан не мог отвергнуть. Иначе это обернулось бы для него существенным ущербом для собственной экономики и даже национальной безопасности. — Вы говорите, что публичные заявления Токаева продиктованы вопросами нацбезопасности. По той же причине Казахстан не признает Крым за Россией, не поддерживает нашу СВО — опасается последствий? — Для ответа на этот вопрос придется углубиться в историю распада СССР и возникновения независимых государств, которые были признаны международным сообществом. Власти Казахстана не участвовали в подписании Беловежского соглашения, но по факту они приняли новую геополитическую реальность. В этой реальности было заложено внутреннее противоречие, которое не нашло отражения в международных правовых документах и о которых говорит сейчас Путин, — это интерпретация итогов «холодной войны» и определение политического статуса постсоветских государств, так как процесс распада СССР имел характер катастрофы. Стороны разошлись относительно интерпретации влияния России на постсоветском пространстве. Отсюда и возник украинский конфликт. С международной правовой точки зрения позиция России не является общепризнанной. Она является политической. Россия находится в конфликте с западными странами как раз по поводу интерпретации собственного геополитического статуса, исторического периода, связанного с распадом СССР, становлением постсоветских государств и с конкретным украинским кризисом. — А вот недавнее заявление некоего казахстанского политика Уалихана Кайсарова, по словам которого часть России принадлежит Казахстану. Кому выгодны провокации? — Тем, кто находится с Россией в геополитическом противостоянии. — То есть идет внешнее влияние через местную оппозицию? — Конечно, оно есть. Мы же говорим о некоем противостоянии в информационной сфере, и оно очень тонкое. Оно связано с влиянием на какие-то публичные нарративы. В пропагандистском противостоянии используется определенная уязвимость российской позиции по Украине. Подобного рода политики [как Кайсаров в Казахстане] используют то же самое формальное основание, что можно пересматривать постсоветские государственные границы и адресуют уже собственные некие территориальные претензии России. — Вопросы все-таки остаются. Ведь иногда и высокопоставленные чиновники позволяли себе откровенно русофобские заявления. Или взять содержание школьных учебников, где Россия представлена колонизатором. И, как показало недавнее исследование РАН, не только в Казахстане, но и в других республиках. — Подобная политика свойственна всем постсоветским странам без исключения. Даже Белоруссии, которая является ближайшим союзником России. Она проводилась на протяжении, как минимум, последних двух десятилетий. Эта политика связана отчасти с объективными процессами: странам нужно было построить собственные национальные государства, поэтому они использовали историческую составляющую, символическую политику, которая обосновывает собственную государственность. — На это Россия как-то может повлиять? Ведь отчасти создается та же почва, на которой зародился конфликт России и Украины. — Россия может повлиять на эти процессы. Но надо иметь в виду, что 20 лет мы не влияли на них ни в политическом, ни в интеллектуальном смысле. Поэтому в школьных учебниках доминируют научные концепции, интерпретирующие этот исторический период, которые разрабатывались на Западе и которые являются неким западным научным мейнстримом. В тот момент, когда образование в постсоветских странах повернулось в сторону мировых трендов, они естественным образом восприняли эти концепции в качестве доминирующих. Поэтому здесь задача комплексная, и она связана не только с какой-то пропагандой, информационным воздействием или мерами госполитики, но и с нормальным научным диалогом, критикой подобного рода интерпретаций. — Отражают ли наши сегодняшние отношения с Казахстаном те положения, которые прописаны в Декларации о вечной дружбе и союзничестве между Россией и Казахстаном, принятой еще в 1998 году? Другое дело, что могут вмешиваться политические факторы. Стабильность с политической точки зрения не является какой-то каменной, она подвержена воздействию различных факторов. Например, в культурном плане идет рост, с одной стороны, здоровых процессов национального самосознания, с другой — нездоровых националистических процессов. Разделить их иногда бывает очень сложно, потому что там вмешиваются эмоциональные факторы и масса других. Нужно просто внимательно следить за ситуацией и проводить очень аккуратную, взвешенную политику в постоянном диалоге, причем не только на высшем уровне, но и на уровне регионов. Особенно приграничных, ведь фактор совместной границы является очень важным. — Не всегда это получается. Вспомнить даже весну этого года, когда власти североказахстанских регионов просто не предупредили наши регионы о резком увеличении объемов сброса воды, в результате, мы получили серьезные наводнения в Оренбургской, Курганской областях. Путину тогда даже Путину лично разговаривать с Токаевым на эту тему. — Вопросов может быть много. Но, повторюсь, это сфера профессиональных коммуникаций и выработки совместных решений. Ко многим вопросам нужно подходить взвешенно. — Какие ключевые цели стоят перед Россией в рамках предстоящего госвизита Путина в Казахстан? — В первую очередь — это подтверждение высокого уровня взаимного доверия и готовности гибко работать в современных непростых геополитических условиях. Второе — это некие прогнозы ситуации после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Трамп заявляет о намерении быстро урегулировать украинский кризис и о том, что его основные геополитические устремления связаны с противостоянием с Китаем. Например, в торговой войне США и Китая попытка геополитического давления Вашингтона на Пекин может включать разные факторы, в том числе распространиться на соседей — Россию и Казахстан, которые могут стать объектами такого негативного воздействия. Нам нужно быть готовыми к этому и вырабатывать совместные меры, чтобы избегать провокаций, каких-то сепаратных переговоров, которые могли бы навредить добрососедским отношениям уже в треугольнике — Россия, Китай, Казахстан.