26 ноября 2024

Система с челябинским двигателем обрушила термобарический удар на пункт ВСУ. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, тос, солнцепек, рсзо, сбойка, stock
«Солнцепек» ликвидировал очередной пункт ВСУ Фото:
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Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Это стало возможным благодаря точности корректировки удара, которую обеспечили беспилотники. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале.

«Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетом БПЛА. Укрепленный опорный пункт ВСУ был уничтожен термобарическим ударом», — отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Как сообщало ранее URA.RU, расчет тяжелой огневой системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Юг» ликвидировал 220-миллиметровыми боеприпасами опорный пункт ВСУ. Соответствующее видео Минобороны РФ обнародовало 15 октября. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана в 2001 году и оснащена двигателями В-84МС мощностью 840 лошадиных сил производства Челябинского тракторного завода.

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Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Это стало возможным благодаря точности корректировки удара, которую обеспечили беспилотники. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале. «Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетом БПЛА. Укрепленный опорный пункт ВСУ был уничтожен термобарическим ударом», — отмечается в сообщении Минобороны РФ. Как сообщало ранее URA.RU, расчет тяжелой огневой системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Юг» ликвидировал 220-миллиметровыми боеприпасами опорный пункт ВСУ. Соответствующее видео Минобороны РФ обнародовало 15 октября. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана в 2001 году и оснащена двигателями В-84МС мощностью 840 лошадиных сил производства Челябинского тракторного завода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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