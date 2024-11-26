Система с челябинским двигателем обрушила термобарический удар на пункт ВСУ. Видео

27 ноября 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

«Солнцепек» ликвидировал очередной пункт ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Это стало возможным благодаря точности корректировки удара, которую обеспечили беспилотники. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале. «Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетом БПЛА. Укрепленный опорный пункт ВСУ был уничтожен термобарическим ударом», — отмечается в сообщении Минобороны РФ. Как сообщало ранее URA.RU, расчет тяжелой огневой системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Юг» ликвидировал 220-миллиметровыми боеприпасами опорный пункт ВСУ. Соответствующее видео Минобороны РФ обнародовало 15 октября. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана в 2001 году и оснащена двигателями В-84МС мощностью 840 лошадиных сил производства Челябинского тракторного завода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Это стало возможным благодаря точности корректировки удара, которую обеспечили беспилотники. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале. «Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетом БПЛА. Укрепленный опорный пункт ВСУ был уничтожен термобарическим ударом», — отмечается в сообщении Минобороны РФ. Как сообщало ранее URA.RU, расчет тяжелой огневой системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Юг» ликвидировал 220-миллиметровыми боеприпасами опорный пункт ВСУ. Соответствующее видео Минобороны РФ обнародовало 15 октября. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана в 2001 году и оснащена двигателями В-84МС мощностью 840 лошадиных сил производства Челябинского тракторного завода.