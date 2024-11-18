В Челябинской области взлетели цены на красную икру

В Челябинской области красная икра за год подорожала почти на 60%

18 ноября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

За килограмм красной икры челябинцам придется выложить более десяти тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области красная икра семейства лососевых подорожала на 59,7%. Согласно мониторингу цен URA.RU в сетевых магазинах, за килограмм деликатеса придется в среднем заплатить более десяти тысяч рублей. Стоимость банки икры горбуши весом 95 граммов начинается от 519,9 рубля, а цена килограмма — от 5 472 рублей. Притом за икру кеты придется выложить больше — 14 тысяч рублей. На сумму чека влияет также бренд производителя и вес. Так, при покупке меньшей порции (100 граммов) придется отдать 1399 рублей (почти 14 тысяч за килограмм). Однако 140 граммов икры того же производителя стоят уже 1499 рублей, или 10 707 рублей за килограмм. В декабре 2023 года стоимость килограмма красной икры составляла в среднем 4 200 рублей, а цены на банку зернистой икры начинались от 349 рублей. В среднем, согласно ценам сетевых и рыбных магазинов Челябинска, лососевая икра обойдется в 10 167 рублей за килограмм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области красная икра семейства лососевых подорожала на 59,7%. Согласно мониторингу цен URA.RU в сетевых магазинах, за килограмм деликатеса придется в среднем заплатить более десяти тысяч рублей. Стоимость банки икры горбуши весом 95 граммов начинается от 519,9 рубля, а цена килограмма — от 5 472 рублей. Притом за икру кеты придется выложить больше — 14 тысяч рублей. На сумму чека влияет также бренд производителя и вес. Так, при покупке меньшей порции (100 граммов) придется отдать 1399 рублей (почти 14 тысяч за килограмм). Однако 140 граммов икры того же производителя стоят уже 1499 рублей, или 10 707 рублей за килограмм. В декабре 2023 года стоимость килограмма красной икры составляла в среднем 4 200 рублей, а цены на банку зернистой икры начинались от 349 рублей. В среднем, согласно ценам сетевых и рыбных магазинов Челябинска, лососевая икра обойдется в 10 167 рублей за килограмм.