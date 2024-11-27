ЦБ России выявил нарушения при скупке акций иностранного Yandex

Банк России выявил нарушения у инвесторов, которые приобрели акции иностранного Yandex без соответствующего разрешения правкомиссии, с целью последующего обмена на акции российской версии компании. Нарушения касаются сделок с акциями иностранной компании в период, когда были введены ограничения на движение капитала. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин.
«Да, не все смогли воспользоваться предложением [по обмену акций]. Условия сделки имели ограничения по датам приобретения бумаг. Но были и не совсем добросовестные инвесторы, которые в нарушение российского законодательства приобретали бумаги иностранного Yandex без получения решения правкомиссии, чтобы затем взамен получить новые бумаги», — заявил Чистюхин в интервью РБК. Согласно его заявлениям, в Центральном банке выражают сомнения относительно необходимости защиты прав данных акционеров.
Зампред уточнил, что механизм инкорпорации предусматривал создание российской «дочки» зарубежной компании, которая затем была продана новым владельцам. Все процедуры по выкупу и обмену акций должны были проходить через официальное соглашение между зарубежным Yandex и российским МКПАО «Яндекс».
В феврале 2024 года компания Yandex N.V. осуществила продажу своего российского подразделения за сумму в 475 миллиардов рублей. Руководящей организацией данного подразделения стало МКПАО «Яндекс». Акционерам Yandex предоставилась возможность обменять акции материнской компании на акции российского подразделения на условиях один к одному. Однако акционеры, которые приобрели акции Yandex N.V. за пределами российской инфраструктуры и перевели их в российскую систему до 30 ноября 2023 года, могли воспользоваться предложением о выкупе этих акций по цене, которая была в три раза ниже рыночной.
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