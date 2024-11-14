Экс-директору департамента здравоохранения ХМАО Алексею Добровольскому прочат пост руководителя главной больницы ЯНАО. По данным источника URA.RU в медицинских кругах, он станет главврачом окружной клинической больницы Салехарда.
«Добровольский переедет в ЯНАО. Он возглавит ОКБ Салехарда. Вопрос согласован, документы на утверждении», — сообщает инсайдер.
Информацию подтвердили несколько источников в югорском и ямальском политическом стеблишменте. Сам Добровольский слухи о новом месте работы не комментирует — он сообщил журналисту агентства, что пока находится в Ханты-Мансийске и еще не трудоустроен. Примечательно, что бывший главврач СОКБ Роман Паськов сменил самого Добровольского на посту директора департамента.
В пресс-службе ямальского депздрава уточнили, что не располагают информацией о кадровых перестановках. «В настоящее время в СОКБ назначен исполняющий обязанности», — уточнили в ведомстве. Главврача замещает Людмила Смерека.
Экс-глава депздрава ХМАО ушел в отставку накануне объявления нового состава кабмина, в который его не включил губернатор Руслан Кухарук. Добровольский руководил департаментом восемь лет, и такой долгий срок — редкость для всех регионов страны.
Одной из основных причин, по которой он не сохранился в правительстве после смены главы региона источники называют затяжное (более 12 лет) строительство легендарной больницы в Нижневартовске, которую сдали уже после отставки экс-губернатора Натальи Комаровой. При этом, в своем telegram-канале он уточнил, что уходит по собственному желанию, и процитировал крылатую фразу на латыни «Tempora mutantur et nos mutamur in illis» («времена меняются, и мы меняемся вместе с ними» — прим. ред.)».
Ранее URA.RU писало, что депздрав ХМАО возглавил экс-главврач СОКБ Роман Паськов. Губернатор Югры Руслан Кухарук поставил перед ним задачу обеспечить регион доступными и качественными медицинскими услугами.
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