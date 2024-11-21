Названа дата, когда представят нового главврача ОКБ Салехарда. Инсайд

Экс-чиновника из ХМАО могут назначить главой ОКБ Салехарда 27 ноября
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Экс-чиновника Добровольского могут представить уже на следующей неделе
Экс-чиновника Добровольского могут представить уже на следующей неделе Фото:

Нового главврача областной клинической больницы Салехарда Алексея Добровольского могут уже представить 27 ноября. Об этом сообщают собеседники в политических кругах.

«В следующую среду мы об этом узнаем точно», — ответили корреспонденту на вопрос о приезде Добровольского на Ямал. Он займет место нового главы депздрава ХМАО Романа Паськова.

Ранее URA.RU сообщало о том, что экс-директору департамента здравоохранения ХМАО прочат пост руководителя главной больницы ЯНАО. Информацию подтвердили несколько источников в югорском и ямальском политическом истеблишменте. Депздрав ХМАО возглавил экс-главврач СОКБ Роман Паськов. Губернатор Югры Руслан Кухарук поставил перед ним задачу обеспечить регион доступными и качественными медицинскими услугами.

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Нового главврача областной клинической больницы Салехарда Алексея Добровольского могут уже представить 27 ноября. Об этом сообщают собеседники в политических кругах. «В следующую среду мы об этом узнаем точно», — ответили корреспонденту на вопрос о приезде Добровольского на Ямал. Он займет место нового главы депздрава ХМАО Романа Паськова. Ранее URA.RU сообщало о том, что экс-директору департамента здравоохранения ХМАО прочат пост руководителя главной больницы ЯНАО. Информацию подтвердили несколько источников в югорском и ямальском политическом истеблишменте. Депздрав ХМАО возглавил экс-главврач СОКБ Роман Паськов. Губернатор Югры Руслан Кухарук поставил перед ним задачу обеспечить регион доступными и качественными медицинскими услугами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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