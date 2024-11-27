Челябинцу с онкологией отказали в химиотерапии

Мужчине отказались проводить спецлечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На врачебной комиссии онкоцентра 56-летнему жителю Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, отказали в проведении химиотерапии для лечения рака. Его супруга добилась направления в Челябинский онкоцентр, но планирует продолжить лечение супруга в платной московской клинике.

«Вчера была комиссия в Областном онкодиспансере Магнитогорска. Нас продержали три часа, муж был на каталке, устал, запросился домой. Врачи решили, что он не выдержит 20 минут химиотерапии и отказали в лечении», — рассказала URA.RU Светлана.

Женщина добилась направления в Челябинский онкоцентр, но уже сутки не может дозвониться до поликлиники. В итоге после консилиума мужчину отправили домой, выписали обезболивающие и седативные препараты. В медицинской карте есть запись о подтвержденной анализами онкологии — основное новообразование определено в средостении вокруг легких, которое дало метастазы в мозжечке головного мозга. Их удалили, но нужно продолжать лечение, уверена жена.

«У супруга ничего не болит, кроме головы. Он сейчас плохо ест, но я уверена, что ему можно попытаться помочь, а не отправлять домой умирать. Дозвонилась до клинике в Москве, перевозка туда обойдется в 215 тысяч, сутки 68 тысяч. Думаю взять кредит», — поделилась мыслями Светлана, которая работает водителем трамвая и кормит всю семью.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу регионального минздрава о причинах отказа в проведении химиотерапии. Кроме того, пациент должен получить лекарства.

Онкологическое заболевание у Алексея нашли в октябре 2024 года, когда мужчине стало плохо. За два месяца пациент пережил операцию на мозге, а врачи умудрились «потерять» оба рака. Историю борьбы за жизнь мужа читайте в материале URA.RU.

Тем временем тренер по боксу Александр Безменов из Магнитогорска, живущий с четвертой стадией онкологии семь лет, находится в ремиссии. За это время он прошел 25 курсов химиотерапии и 10 курсов лучевой терапии.