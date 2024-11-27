У вахтовика в поезде «Новый Уренгой — Уфа» украли рюкзак с деньгами. На станции в Тюмени он обратился к полицейским сообщив, что обнаружил пропажу во время стоянки в Сургуте.
«К сотрудникам Тюменского линейного отдела 14 ноября с заявлением о краже рюкзака обратился пассажир поезда „Новый Уренгой — Уфа“. Мужчина сообщил, что возвращался с вахты домой, в Республику Башкортостан. Во время стоянки поезда на станции Сургут, он вышел на перрон, а когда вернулся в свой вагон, заметил, что его рюкзак с продуктами питания, портмоне с банковскими картами и наличными деньгами в сумме 15 000 рублей пропал», — сообщает пресс-служба управления МВД России на транспорте по Уральскому федеральному округу.
Общий ущерб составил 16 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого — им оказался 35-летний житель Оренбургской области. У мужчины была пересадка в Сургуте на поезд «Нижневартовск — Пенза», во время остановки в Тюмени его задержали. Подозреваемый рассказал, что взял рюкзак по ошибке, все вещи были возвращены владельцу. По факту кражи возбудили уголовное дело по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», мужчине выдали подписку о невыезде.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ноябре между Салехардом и Лабытнанги будут перевозить вахтовые бригады. Транспортировка рабочих вахтового метода из Лабытнанги запланирована на 6, 12, 18, 21, 24 и 30 ноября, из Салехарда — 3, 9, 15, 18, 21 и 27 ноября.
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