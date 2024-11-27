Генпрокурор Краснов в Челябинске возмутился ремонтом дорог зимой

27 ноября 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Игорь Краснов заинтересовался ремонтом дорог Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Генпрокурор РФ Игорь Краснов в Челябинске выразил возмущение ремонтом дорог зимой и приказал проверить связи дорожников с чиновниками. Об этом 27 ноября сообщили региональные паблики. «Необходимо пресекать такие связи. Нужно тщательно проверить эту сферу, и почему у нас дороги ремонтируют зимой», — заявил Краснов, согласно telegram-каналу «Е-область». Краснов прилетел в Челябинск 27 ноября. Он возложил цветы к Вечному огню и дал ряд поручений прокуратуре региона. В частности, он поручил проверить, как расселяется ветхоаварийное жилье и формируются тарифы на услуги ЖКХ. Новое поручение генпрокурора касается проверки наличия аффилированности чиновников и подрядчиков на ремонт автомобильных дорог в Челябинской области. Ранее в Челябинске были арестованы несколько чиновников «Челябинскавтодора» и представителей сферы дорожного строительства и ремонта. Они обвиняются в даче, получении и передаче взяток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокурор РФ Игорь Краснов в Челябинске выразил возмущение ремонтом дорог зимой и приказал проверить связи дорожников с чиновниками. Об этом 27 ноября сообщили региональные паблики. «Необходимо пресекать такие связи. Нужно тщательно проверить эту сферу, и почему у нас дороги ремонтируют зимой», — заявил Краснов, согласно telegram-каналу «Е-область». Краснов прилетел в Челябинск 27 ноября. Он возложил цветы к Вечному огню и дал ряд поручений прокуратуре региона. В частности, он поручил проверить, как расселяется ветхоаварийное жилье и формируются тарифы на услуги ЖКХ. Новое поручение генпрокурора касается проверки наличия аффилированности чиновников и подрядчиков на ремонт автомобильных дорог в Челябинской области. Ранее в Челябинске были арестованы несколько чиновников «Челябинскавтодора» и представителей сферы дорожного строительства и ремонта. Они обвиняются в даче, получении и передаче взяток.