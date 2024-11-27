Генпрокурор Краснов в Челябинске возмутился ремонтом дорог зимой

Генпрокурор РФ Игорь Краснов в Челябинске выразил возмущение ремонтом дорог зимой и приказал проверить связи дорожников с чиновниками. Об этом 27 ноября сообщили региональные паблики.
«Необходимо пресекать такие связи. Нужно тщательно проверить эту сферу, и почему у нас дороги ремонтируют зимой», — заявил Краснов, согласно telegram-каналу «Е-область».
Краснов прилетел в Челябинск 27 ноября. Он возложил цветы к Вечному огню и дал ряд поручений прокуратуре региона. В частности, он поручил проверить, как расселяется ветхоаварийное жилье и формируются тарифы на услуги ЖКХ. Новое поручение генпрокурора касается проверки наличия аффилированности чиновников и подрядчиков на ремонт автомобильных дорог в Челябинской области.
Ранее в Челябинске были арестованы несколько чиновников «Челябинскавтодора» и представителей сферы дорожного строительства и ремонта. Они обвиняются в даче, получении и передаче взяток.
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