Генпрокурор Краснов в Челябинске возмутился ремонтом дорог зимой

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Игорь Краснов заинтересовался ремонтом дорог Фото:

Генпрокурор РФ Игорь Краснов в Челябинске выразил возмущение ремонтом дорог зимой и приказал проверить связи дорожников с чиновниками. Об этом 27 ноября сообщили региональные паблики.

«Необходимо пресекать такие связи. Нужно тщательно проверить эту сферу, и почему у нас дороги ремонтируют зимой», — заявил Краснов, согласно telegram-каналу «Е-область».

Краснов прилетел в Челябинск 27 ноября. Он возложил цветы к Вечному огню и дал ряд поручений прокуратуре региона. В частности, он поручил проверить, как расселяется ветхоаварийное жилье и формируются тарифы на услуги ЖКХ. Новое поручение генпрокурора касается проверки наличия аффилированности чиновников и подрядчиков на ремонт автомобильных дорог в Челябинской области.

Ранее в Челябинске были арестованы несколько чиновников «Челябинскавтодора» и представителей сферы дорожного строительства и ремонта. Они обвиняются в даче, получении и передаче взяток.

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов в Челябинске выразил возмущение ремонтом дорог зимой и приказал проверить связи дорожников с чиновниками. Об этом 27 ноября сообщили региональные паблики. «Необходимо пресекать такие связи. Нужно тщательно проверить эту сферу, и почему у нас дороги ремонтируют зимой», — заявил Краснов, согласно telegram-каналу «Е-область». Краснов прилетел в Челябинск 27 ноября. Он возложил цветы к Вечному огню и дал ряд поручений прокуратуре региона. В частности, он поручил проверить, как расселяется ветхоаварийное жилье и формируются тарифы на услуги ЖКХ. Новое поручение генпрокурора касается проверки наличия аффилированности чиновников и подрядчиков на ремонт автомобильных дорог в Челябинской области. Ранее в Челябинске были арестованы несколько чиновников «Челябинскавтодора» и представителей сферы дорожного строительства и ремонта. Они обвиняются в даче, получении и передаче взяток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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