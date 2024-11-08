Фигуранту дела о взятках в «Челябинскавтодоре» продлили срок в СИЗО до февраля

Мясник Закоян проведет в СИЗО еще три месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Тракторозаводский суд Челябинска продлил срок пребывания под стражей бизнесмену Мяснику Закояну, являющемуся фигурантом уголовных дел о взятках в «Челябинскавтодоре». Эту информацию URA.RU подтвердили в суде.

«Суд продлил меру пресечения Закояну в виде пребывания под стражей на три месяца 8 ноября. Он пробудет в СИЗО до 12 февраля», — сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, владелец ООО ПКФ «Глобус» Закоян был одним из тех, кто давал взятки начальнику отдела «Челябинскавтодора» Артему Степанову. Степанов, занимая должность начальника, с июля 2022 по август 2023 года оказывал общее покровительство и беспрепятственную приемку выполненных работ на дороге Кунашак-Усть-Багаряк. Предварительно, за это он получил не менее 600 тысяч рублей.

В декабре прошлого года ФСБ задержала директора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна, которого называют лидером ОПГ челябинских дорожников, а также его сына Гарника. Также был задержан замдиректора «Уралдорстроя» Никита Иноземцев. По версии следствия, Колозян организовал ОПГ, наживающуюся на дорожных контрактах. Предварительно, Иноземцев носил деньги от Колозяна во все контролирующие работу дорожных компаний инстанции, в том числе в КДХ мэрии областного центра. Следствие полагает, что именно он передавал взятку задержанному главе комитета Дмитрию Шиляеву.

Задержав «костяк» ОПГ в середине декабря 2023 года, силовики вышли на других должностных лиц, которые помогали «Уралдорстрою» с проверками и приемкой работ. Помимо Шиляева среди них оказались топ-менеджер «Челябинскавтодоре» Артем Степанов, а также местный «решала» Александр Свиридов. В сентябре был задержан Мясник Закоян, которому теперь продлили пребывание в СИЗО до февраля.

Первому из членов ОПГ дорожников, Гарнику Колозяну, уже вынесен приговор. Он проведет полтора года в колонии общего режима за посредничество в передаче взяток. Кроме того, он приговорен к штрафу в 600 тысяч рублей.