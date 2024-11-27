Московская судья, рассматривающая иск Юревича к Малахову, ушла на больничный

Иск Михаила Юревича к Андрею Малахову и «Россия 1» будет рассматривать другой судья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Судья Савеловского райсуда Москвы Марина Иванова, которая рассматривала иск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича к шоумену Андрею Малахову и каналу «Россия 1», ушла на больничный. По словам адвоката Игоря Трунова, дело будет передано другому судье.

«Судья уходит на длительная больничный. Дело будет передаваться другому судье. Дата отложения пока неизвестна», — сообщил URA.RU Трунов.

В иске Юревич требует с ответчиков в лице Малахова и телеканала «Россия 1» 120 млн рублей. В такую сумму он оценил свои опороченную честь и достоинство передачей, в которой его назвали коррупционером. По словам Трунова, выпуск был несовместим с принципами осуществления журналистской деятельности.

Передача, в которой были озвучена история бизнес-империи Юревича и неоднозначные аспекты жизни основателя «Макфы» и экс-губернатора области, вышла на федеральном телевидении в апреле. В ней Юревича открыто назвали коррупционером. Адвокаты тогда напомнили, что нет ни одного судебного решения о признании их клиента виновным в получении взяток.

По данному случаю в мае юристы Юревича подготовили иск на 100 млн рублей к Малахову и телевизионщикам. Но Пресненский суд Москвы отказался принимать документы. Тогда адвокаты экс-губернатора обратились в Савеловский суд с уточненным иском на сумму в 120 млн рублей.