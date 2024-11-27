Герой РФ рассказал екатеринбуржцам, что будет, если Россия проиграет СВО

Герой России Шоломов провел урок мужества для школьников

27 ноября 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Максим Шоломов (справа) рассказал ребятам о подвиге своего взвода и сделал фото на память Фото: Уральский институт управления-филиал РАНХиГС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Герой РФ Максим Шоломов заявил, что в случае проигрыша России на СВО западные противники поделят страну на части, превратив россиян в «обслуживающий персонал». Своим мнением он поделился на уроке мужества «Лицом к лицу с героем», который прошел 27 ноября для школьников в Уральском институте управления (филиал РАНХиГС). «Если допустить, что мы проиграем, мало не покажется никому: ни тем, кто за спецоперацию, ни тем, кто против. Всем достанется. Будут огромные контрибуции, территориальные вопросы, людские. Есть Хьюстонский проект (план США, предполагающий разделение России на независимые сегменты — прим.URA.RU), по которому в ближайшие 10 лет нашу страну разделят на четыре части. И все мы превратимся в обслуживающий персонал, будем бегать на четвереньках, курить „Айкос“ и вспоминать, как когда-то нам предлагали пособия на рождение детей. Но только никто уже не будет стимулировать никакую рождаемость», — сказал Шоломов. При этом он подчеркнул, что такой исход невероятен, и высоко оценил нынешнюю подготовку российских войск.



Подполковник получил звание Героя России за подвиг, совершенный в 2022 году на СВО. Тогда Украина сконцентрировала огромные силы на одном из участков херсонско-луганской границы. Взводу, которым командовал Шоломов, была поставлена задача удерживать территорию. Бой начался 23 сентября и длился, не прекращаясь, семь суток, 170 часов. Выстрелом из огнемета командиру отсекло левую руку, но он продолжил выводить своих бойцов из-под огня. Спасая товарища из горящего БМП, он загорелся сам и лишился правой руки. Теряя сознание, Шоломов отдал приказ эвакуировать его последним. «Поставленную задачу выполнили, потери минимальные», — позже скажет он. Сейчас подполковник продолжает служить в военном комиссариате Москвы: ездит по России и ведет большую патриотическую работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Герой РФ Максим Шоломов заявил, что в случае проигрыша России на СВО западные противники поделят страну на части, превратив россиян в «обслуживающий персонал». Своим мнением он поделился на уроке мужества «Лицом к лицу с героем», который прошел 27 ноября для школьников в Уральском институте управления (филиал РАНХиГС). «Если допустить, что мы проиграем, мало не покажется никому: ни тем, кто за спецоперацию, ни тем, кто против. Всем достанется. Будут огромные контрибуции, территориальные вопросы, людские. Есть Хьюстонский проект (план США, предполагающий разделение России на независимые сегменты — прим.URA.RU), по которому в ближайшие 10 лет нашу страну разделят на четыре части. И все мы превратимся в обслуживающий персонал, будем бегать на четвереньках, курить „Айкос“ и вспоминать, как когда-то нам предлагали пособия на рождение детей. Но только никто уже не будет стимулировать никакую рождаемость», — сказал Шоломов. При этом он подчеркнул, что такой исход невероятен, и высоко оценил нынешнюю подготовку российских войск. Подполковник получил звание Героя России за подвиг, совершенный в 2022 году на СВО. Тогда Украина сконцентрировала огромные силы на одном из участков херсонско-луганской границы. Взводу, которым командовал Шоломов, была поставлена задача удерживать территорию. Бой начался 23 сентября и длился, не прекращаясь, семь суток, 170 часов. Выстрелом из огнемета командиру отсекло левую руку, но он продолжил выводить своих бойцов из-под огня. Спасая товарища из горящего БМП, он загорелся сам и лишился правой руки. Теряя сознание, Шоломов отдал приказ эвакуировать его последним. «Поставленную задачу выполнили, потери минимальные», — позже скажет он. Сейчас подполковник продолжает служить в военном комиссариате Москвы: ездит по России и ведет большую патриотическую работу.