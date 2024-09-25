«Выбил 20 миллионов»: три истории, как экс-полпред Якушев помог Героям России

Экс-полпред в УрФО Якушев помог Героям России получить выплаты и жилье

25 сентября 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев уделял особое внимание патриотической работе на Урале Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Бывший полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев дружил с уральским геройским сообществом, был открыт для любых вопросов и помогал в самых сложных ситуациях. Три истории о том, как чиновник решал проблемы бойцов, URA.RU рассказала исполнительный директор свердловской социально-патриотической общественной организации «Герои Урала» Наталья Шмидько. Шоломов Полпред помог Герою РФ, попавшему в трудную ситуацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинец, подполковник Максим Шоломов получил звание Героя России в 2023 году за подвиг, совершенный во время ожесточенного семидневного боя на территории ЛНР. Под его командованием солдаты целую неделю удерживали важный населенный пункт, чтобы прикрыть отход других российских частей. В одном из сражений тогда еще капитану Шоломову выстрелом из гранатомета отсекло левую руку, но он остался в строю и продолжил выводить бойцов из-под огня. Когда в броню его БМП попала противотанковая граната, командир успел вытолкнуть товарища наружу и оттащил от горящей машины, хотя горел сам. Теряя сознание, Шоломов отдал приказ эвакуировать его последним. От страшных ожогов он лишился второй руки, но спас десятки жизней. «Поставленную задачу выполнили, потери минимальные», — позже скажет он. «Когда Максим Шоломов вернулся домой без рук, он сидел один, никто никакой помощи ему не оказывал. У него были тяжеленные протезы, они отваливались. Я билась во все двери, кричала, возмущалась, потом к полпреду пошли, и Владимир Якушев помог. Привлек спонсорскую помощь, выбил более 20 миллионов и решил вопрос с протезами», — рассказала Шмидько. Бушмелев Евгений Бушмелев получил жилье незадолго до гибели. Оно осталось его семье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловчанин, ефрейтор Евгений Бушмелев участвовал во второй чеченской кампании. В 1999 при штурме опорного пункта боевиков у станицы Новощедринской его БМП была повреждена выстрелом из гранатомета. Под ураганным огнем противника он выбрался наружу, починил машину, затем пробрался к другой подбитой БМП и отбуксировал в свою часть. В бою под Гудермесом он вывел свою машину во фланг позициям сепаратистов и заставил их отступить, а во время боя за село Алхан-Юрт оказал огневую поддержку окруженным мотострелкам и вывез раненого офицера. Он спас множество жизней, и за мужество и героизм был удостоен высокого звания Героя России. «У нас Бушмелев был единственный герой без квартиры. Везде писали письма, долго обсуждали, и ничего. Тогда Олег Касков, наш руководитель, пошел к Якушеву и сказал — „Владимир Владимирович, надо что-то делать“. Якушев поставил задачу, и Евгению выделили квартиру». Полпреда нередко видели на патриотических мероприятиях Фото: Илья Московец © URA.RU Это случилось незадолго до трагической гибели Бушмелева, который в декабре прошлого года разбился в автокатастрофе. Квартира осталась его семье, в которой растут четверо детей. «От Якушева поддержка была безусловная. Он большой молодец, всегда был открыт к героям, всегда встречался с геройским сообществом. У нас были ежегодные традиции собираться перед Днем Героев Отечества, а то и чаще. И они всегда знали, что могут в любое время согласовать с полпредом встречу и решить вопросы», — говорит Наталья. Выплаты По ее словам, именно благодаря Якушеву Герои РФ, проживающие в регионах УрФО, стали получать дополнительную ежемесячную выплату из областных бюджетов. «Мы, «Герои Урала», пять лет пробивали эту тему. Тогда подобная поддержка была только в Москве. Писали везде письма, но пока Владимир Владимирович Якушев на своем совещании не сказал — «это надо сделать», ничего не менялось. А когда это было озвучено, сначала выплату ввели в Свердловской области, потом в Тюменской, в Челябинской областях», — продолжает Шмидько. Накануне президент РФ Владимир Путин освободил Якушева от должности полпреда. Эту позицию, как ожидается, займет спикер парламента ДНР Артем Жога. Якушев же сосредоточится на работе не только в Совфеде, но и в «Единой России». С июня он — и. о. секретаря генсовета партии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев дружил с уральским геройским сообществом, был открыт для любых вопросов и помогал в самых сложных ситуациях. Три истории о том, как чиновник решал проблемы бойцов, URA.RU рассказала исполнительный директор свердловской социально-патриотической общественной организации «Герои Урала» Наталья Шмидько. Челябинец, подполковник Максим Шоломов получил звание Героя России в 2023 году за подвиг, совершенный во время ожесточенного семидневного боя на территории ЛНР. Под его командованием солдаты целую неделю удерживали важный населенный пункт, чтобы прикрыть отход других российских частей. В одном из сражений тогда еще капитану Шоломову выстрелом из гранатомета отсекло левую руку, но он остался в строю и продолжил выводить бойцов из-под огня. Когда в броню его БМП попала противотанковая граната, командир успел вытолкнуть товарища наружу и оттащил от горящей машины, хотя горел сам. «Когда Максим Шоломов вернулся домой без рук, он сидел один, никто никакой помощи ему не оказывал. У него были тяжеленные протезы, они отваливались. Я билась во все двери, кричала, возмущалась, потом к полпреду пошли, и Владимир Якушев помог. Привлек спонсорскую помощь, выбил более 20 миллионов и решил вопрос с протезами», — рассказала Шмидько. Свердловчанин, ефрейтор Евгений Бушмелев участвовал во второй чеченской кампании. В 1999 при штурме опорного пункта боевиков у станицы Новощедринской его БМП была повреждена выстрелом из гранатомета. Под ураганным огнем противника он выбрался наружу, починил машину, затем пробрался к другой подбитой БМП и отбуксировал в свою часть. В бою под Гудермесом он вывел свою машину во фланг позициям сепаратистов и заставил их отступить, а во время боя за село Алхан-Юрт оказал огневую поддержку окруженным мотострелкам и вывез раненого офицера. Он спас множество жизней, и за мужество и героизм был удостоен высокого звания Героя России. Это случилось незадолго до трагической гибели Бушмелева, который в декабре прошлого года разбился в автокатастрофе. Квартира осталась его семье, в которой растут четверо детей. «От Якушева поддержка была безусловная. Он большой молодец, всегда был открыт к героям, всегда встречался с геройским сообществом. У нас были ежегодные традиции собираться перед Днем Героев Отечества, а то и чаще. И они всегда знали, что могут в любое время согласовать с полпредом встречу и решить вопросы», — говорит Наталья. По ее словам, именно благодаря Якушеву Герои РФ, проживающие в регионах УрФО, стали получать дополнительную ежемесячную выплату из областных бюджетов. «Мы, «Герои Урала», пять лет пробивали эту тему. Тогда подобная поддержка была только в Москве. Накануне президент РФ Владимир Путин освободил Якушева от должности полпреда. Эту позицию, как ожидается, займет спикер парламента ДНР Артем Жога. Якушев же сосредоточится на работе не только в Совфеде, но и в «Единой России». С июня он — и. о. секретаря генсовета партии.