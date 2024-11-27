Жена Даниила Сидорова — помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — удалила страницу в соцсети «ВКонтакте», заметил корреспондент URA.RU. Это она сделала после того, как ее мужу избрали запрет определенных действий по делу о домогательствах к студентке.
«Страница удалена ее владельцем», — указано там. Супруга поддерживает клирика. В частности, она приносила соседям на подпись характеристику на него. Вероятно, ее приобщили к материалам уголовного дела во время заседания 25 ноября.
Силовики считают, что две недели назад Даниил выследил 19-летнюю студентку, дошел до ее дома и набросился на нее. Свое лицо он прятал под маской. Когда девушке удалось отбиться, она обратилась в полицию. Свою вину клирик признал, отмечал источник URA.RU. Церковный суд Екатеринбургской епархии запретил ему проводить священнослужения. Днем 27 ноября Кульберг опубликовал в Telegram загадочный пост на фоне секс-скандала. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!