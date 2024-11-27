Жена помощника митрополита Кульберга, угодившего в секс-скандал, удалила соцсети. Фото

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Мера пресечения клирику Данилу Сидорову по делу попытки изнасилования. Екатеринбург, сидорова екатерина
Екатерина Сидорова поддерживает мужа Фото:
новость из сюжета
Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку

Жена Даниила Сидорова — помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — удалила страницу в соцсети «ВКонтакте», заметил корреспондент URA.RU. Это она сделала после того, как ее мужу избрали запрет определенных действий по делу о домогательствах к студентке.

«Страница удалена ее владельцем», — указано там. Супруга поддерживает клирика. В частности, она приносила соседям на подпись характеристику на него. Вероятно, ее приобщили к материалам уголовного дела во время заседания 25 ноября.

Силовики считают, что две недели назад Даниил выследил 19-летнюю студентку, дошел до ее дома и набросился на нее. Свое лицо он прятал под маской. Когда девушке удалось отбиться, она обратилась в полицию. Свою вину клирик признал, отмечал источник URA.RU. Церковный суд Екатеринбургской епархии запретил ему проводить священнослужения. Днем 27 ноября Кульберг опубликовал в Telegram загадочный пост на фоне секс-скандала. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

В какой день была удалена страница, неизвестно
В какой день была удалена страница, неизвестно

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Жена Даниила Сидорова — помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — удалила страницу в соцсети «ВКонтакте», заметил корреспондент URA.RU. Это она сделала после того, как ее мужу избрали запрет определенных действий по делу о домогательствах к студентке. «Страница удалена ее владельцем», — указано там. Супруга поддерживает клирика. В частности, она приносила соседям на подпись характеристику на него. Вероятно, ее приобщили к материалам уголовного дела во время заседания 25 ноября. Силовики считают, что две недели назад Даниил выследил 19-летнюю студентку, дошел до ее дома и набросился на нее. Свое лицо он прятал под маской. Когда девушке удалось отбиться, она обратилась в полицию. Свою вину клирик признал, отмечал источник URA.RU. Церковный суд Екатеринбургской епархии запретил ему проводить священнослужения. Днем 27 ноября Кульберг опубликовал в Telegram загадочный пост на фоне секс-скандала. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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