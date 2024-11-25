Жена собрала подписи в защиту помощника владыки Кульберга, обвиненного в домогательствах

Жена обвиненного в домогательствах клирика Сидорова собрала подписи в его защиту

25 ноября 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Супруга Сидорова не смогла сдержать эмоций в суде Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку Жена помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) Даниила Сидорова — обвиненного в домогательствах до студентки — собрала подписи в его защиту. Об этом URA.RU рассказала соседка клирика. «В выходные она ходила по соседям с характеристикой на Даниила. Давала подписать ее. Если кратко, то там говорилось, что ее муж — абсолютно нормальный человек, который не устраивает погромов и не нападает на людей», — сказала собеседница агентства. Вероятно, характеристика была приобщена к материалам дела во время судебного заседания, после которого Сидорова отпустили домой. Судья избрала ему запрет определенных действий. Из здания он вышел в сопровождении супруги. По версии следствия, священнослужитель домогался студентки на улице Куйбышева. Сначала он преследовал ее, а затем прижал в подъезде. Его задержали накануне в аэропорту Кольцово. Свою вину он признал, сообщил источник агентства. Комментариев от епархии Екатеринбурга не было. Сидорова отстранили от служения. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жена помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) Даниила Сидорова — обвиненного в домогательствах до студентки — собрала подписи в его защиту. Об этом URA.RU рассказала соседка клирика. «В выходные она ходила по соседям с характеристикой на Даниила. Давала подписать ее. Если кратко, то там говорилось, что ее муж — абсолютно нормальный человек, который не устраивает погромов и не нападает на людей», — сказала собеседница агентства. Вероятно, характеристика была приобщена к материалам дела во время судебного заседания, после которого Сидорова отпустили домой. Судья избрала ему запрет определенных действий. Из здания он вышел в сопровождении супруги. По версии следствия, священнослужитель домогался студентки на улице Куйбышева. Сначала он преследовал ее, а затем прижал в подъезде. Его задержали накануне в аэропорту Кольцово. Свою вину он признал, сообщил источник агентства. Комментариев от епархии Екатеринбурга не было. Сидорова отстранили от служения. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.