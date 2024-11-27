В МЧС сообщили, что не спасали лодку с туристами в Баренцевом море

В МЧС России не поступало сообщений об инциденте с судном в районе Териберки. Так министерство отреагировало на новость о том, что в Баренцевом море затонуло маломерное судно с капитаном и пассажирами.
«В Главное управление МЧС России по Мурманской области сообщений о происшествии с судном не поступало, за помощью не обращались. <...> Интересно, что спасатели узнали об инциденте из СМИ», — говорится в обращении МЧС в Telegram.
О ЧП сообщали Shot и Baza. По данным каналов, маломерное судно «Боец» с девятью туристами и капитаном на борту затонуло в Баренцевом море у Териберки. Туристы хотели посмотреть на китов. Всех пострадавших спасли. При этом есть кадры затонувшего судна и видео со спасением людей.
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