В МЧС сообщили, что не спасали лодку с туристами в Баренцевом море

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В МЧС заявили, что сообщений об инциденте с судном не поступало
В МЧС заявили, что сообщений об инциденте с судном не поступало Фото:

В МЧС России не поступало сообщений об инциденте с судном в районе Териберки. Так министерство отреагировало на новость о том, что в Баренцевом море затонуло маломерное судно с капитаном и пассажирами. 

«В Главное управление МЧС России по Мурманской области сообщений о происшествии с судном не поступало, за помощью не обращались. <...> Интересно, что спасатели узнали об инциденте из СМИ», — говорится в обращении МЧС в Telegram. 

О ЧП сообщали Shot и Baza. По данным каналов, маломерное судно «Боец» с девятью туристами и капитаном на борту затонуло в Баренцевом море у Териберки. Туристы хотели посмотреть на китов. Всех пострадавших спасли. При этом есть кадры затонувшего судна и видео со спасением людей. 

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В МЧС России не поступало сообщений об инциденте с судном в районе Териберки. Так министерство отреагировало на новость о том, что в Баренцевом море затонуло маломерное судно с капитаном и пассажирами.  «В Главное управление МЧС России по Мурманской области сообщений о происшествии с судном не поступало, за помощью не обращались. <...> Интересно, что спасатели узнали об инциденте из СМИ», — говорится в обращении МЧС в Telegram.  О ЧП сообщали Shot и Baza. По данным каналов, маломерное судно «Боец» с девятью туристами и капитаном на борту затонуло в Баренцевом море у Териберки. Туристы хотели посмотреть на китов. Всех пострадавших спасли. При этом есть кадры затонувшего судна и видео со спасением людей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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