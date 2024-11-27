Вице-мэр свердловского города попал в полицейский изолятор

Задержан замглавы Дегтярска Ильин
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Андрею Ильину предъявили обвинение Фото:

Заместитель мэра Дегтярска (Свердловская область) Андрей Ильин задержан и помещен в изолятор временного содержания. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Ему предъявлено обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий», — сказал собеседник агентства. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.

Утром 27 ноября Ильина привозили в администрацию для проведения следственных действий. Глава города Вадим Пильников сейчас находится в Следственном комитете. Кроме того, у силовиков есть претензии и к директору МКУ «УЖКХ» Игорю Капустнику. Тот в беседе с URA.RU заявил, что находится на больничном, но слышал о визите «погон» в мэрию.

По слухам, дома у Пильникова и Ильина прошли обыски. Силовики якобы нашли там ценности на 60 миллионов рублей. Их подозревают во взятке в 50 миллионов рублей. Предположительно, деньги они получили во время ремонта водовода, на который выделялись средства из федерального и областного бюджетов.

Связаться с Пильниковым к моменту публикации заметки не удалось. Ильин также не отвечает на звонки.

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Заместитель мэра Дегтярска (Свердловская область) Андрей Ильин задержан и помещен в изолятор временного содержания. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Ему предъявлено обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий», — сказал собеседник агентства. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. Утром 27 ноября Ильина привозили в администрацию для проведения следственных действий. Глава города Вадим Пильников сейчас находится в Следственном комитете. Кроме того, у силовиков есть претензии и к директору МКУ «УЖКХ» Игорю Капустнику. Тот в беседе с URA.RU заявил, что находится на больничном, но слышал о визите «погон» в мэрию. По слухам, дома у Пильникова и Ильина прошли обыски. Силовики якобы нашли там ценности на 60 миллионов рублей. Их подозревают во взятке в 50 миллионов рублей. Предположительно, деньги они получили во время ремонта водовода, на который выделялись средства из федерального и областного бюджетов. Связаться с Пильниковым к моменту публикации заметки не удалось. Ильин также не отвечает на звонки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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