Вице-мэр свердловского города попал в полицейский изолятор

Задержан замглавы Дегтярска Ильин

27 ноября 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Андрею Ильину предъявили обвинение Фото: Анна Майорова © URA.RU Заместитель мэра Дегтярска (Свердловская область) Андрей Ильин задержан и помещен в изолятор временного содержания. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Ему предъявлено обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий», — сказал собеседник агентства. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. Утром 27 ноября Ильина привозили в администрацию для проведения следственных действий. Глава города Вадим Пильников сейчас находится в Следственном комитете. Кроме того, у силовиков есть претензии и к директору МКУ «УЖКХ» Игорю Капустнику. Тот в беседе с URA.RU заявил, что находится на больничном, но слышал о визите «погон» в мэрию. По слухам, дома у Пильникова и Ильина прошли обыски. Силовики якобы нашли там ценности на 60 миллионов рублей. Их подозревают во взятке в 50 миллионов рублей. Предположительно, деньги они получили во время ремонта водовода, на который выделялись средства из федерального и областного бюджетов. Связаться с Пильниковым к моменту публикации заметки не удалось. Ильин также не отвечает на звонки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель мэра Дегтярска (Свердловская область) Андрей Ильин задержан и помещен в изолятор временного содержания. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Ему предъявлено обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий», — сказал собеседник агентства. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. Утром 27 ноября Ильина привозили в администрацию для проведения следственных действий. Глава города Вадим Пильников сейчас находится в Следственном комитете. Кроме того, у силовиков есть претензии и к директору МКУ «УЖКХ» Игорю Капустнику. Тот в беседе с URA.RU заявил, что находится на больничном, но слышал о визите «погон» в мэрию. По слухам, дома у Пильникова и Ильина прошли обыски. Силовики якобы нашли там ценности на 60 миллионов рублей. Их подозревают во взятке в 50 миллионов рублей. Предположительно, деньги они получили во время ремонта водовода, на который выделялись средства из федерального и областного бюджетов. Связаться с Пильниковым к моменту публикации заметки не удалось. Ильин также не отвечает на звонки.