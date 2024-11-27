Доллар за день неожиданно вырос на 8,5%

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Курс доллара резко вырос до 114 рублей к 27 ноября
Курс доллара резко вырос до 114 рублей к 27 ноября Фото:
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Рубль стремительно падает

Доллар по состоянию к 27 ноября 16:07 по московскому времени резко вырос на 8,5%, превысив отметку в 114 рублей, говорится в данных ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на платформе Tradingмview. Подобное повышение произошло впервые с 15 марта 2022 года.

«Пара доллар/рубль (USD/RUB) выросла в среду, 27 ноября, на 8,54%, поднявшись до 114,5 рублей», — говорится в данных ICE. При этом курс евро вырос до 120 рублей, а юаня — до 15 рублей

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил URA.RU, что рост доллара связан с санкциями в отношении «Газпромбанка». Также в этом играет свою роль геополитическая ситуация в мире. 

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Доллар по состоянию к 27 ноября 16:07 по московскому времени резко вырос на 8,5%, превысив отметку в 114 рублей, говорится в данных ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на платформе Tradingмview. Подобное повышение произошло впервые с 15 марта 2022 года. «Пара доллар/рубль (USD/RUB) выросла в среду, 27 ноября, на 8,54%, поднявшись до 114,5 рублей», — говорится в данных ICE. При этом курс евро вырос до 120 рублей, а юаня — до 15 рублей.  Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил URA.RU, что рост доллара связан с санкциями в отношении «Газпромбанка». Также в этом играет свою роль геополитическая ситуация в мире. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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