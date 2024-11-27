Доллар за день неожиданно вырос на 8,5%

Доллар по состоянию к 27 ноября 16:07 по московскому времени резко вырос на 8,5%, превысив отметку в 114 рублей, говорится в данных ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на платформе Tradingмview. Подобное повышение произошло впервые с 15 марта 2022 года.
«Пара доллар/рубль (USD/RUB) выросла в среду, 27 ноября, на 8,54%, поднявшись до 114,5 рублей», — говорится в данных ICE. При этом курс евро вырос до 120 рублей, а юаня — до 15 рублей.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил URA.RU, что рост доллара связан с санкциями в отношении «Газпромбанка». Также в этом играет свою роль геополитическая ситуация в мире.
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