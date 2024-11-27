Мощность новой российской ракеты «Орешник» может достигать 45 Хиросим при ядерном исполнении. Она способна поразить цель на расстоянии до 5,5 тысячи километров и развить максимальную скорость полета в 10 Махов, что составляет 12380 километров в час. Эти данные были представлены на информационном портале «Объясняем.рф».
«В ядерном исполнении „Орешник“ может доставить заряды общею мощностью 900 килотонн (45 Хиросим)», — говорится в материале. Сбить 'Орешник' можно только на начальной стадии полета — поэтому ракету запускают из глубины страны с полигона Капустин Яр (Астраханская область). К цели боевые блоки подлетают уже на максимальной скорости. Таким образом, перехват ракеты на финальной стадии становится невозможным.
Помимо этого, портал привел информацию о времени подлета «Орешника» к потенциальным целям в Европе. Например, до базы противоракетной обороны США в польском Редзиково ракета долетает всего за 11 минут, а до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — за 17 минут. Это подчеркивает стратегическую значимость ракеты в контексте быстрого реагирования на возможные угрозы.
Россия нанесла удар «Орешником» по заводу «Южмаш» в городе Днепропетровск 22 ноября. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, испытание новейшей ракетной системы прошло успешно и задачи были выполнены. Он особо подчеркнул, что «Орешник» является полностью новой разработкой, созданной не на основе советских технологий, а с использованием новейших достижений России.
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