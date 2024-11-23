До Киева — 5 минут, до Лондона — 19: появилась карта зоны поражения ракетой «Орешник»

Новейшая ракетная система ВС РФ «Орешник» может поразить любую точку в Европе менее чем за 20 минут, рассказали URA.RU военные аналитики. Так, чтобы долететь до Киева ракете понадобится 5 минут, до Берлина — 11, до Лондона — 19.
Также военный эксперт Александр Широкорад сообщил, что жителям Украины будут поступать предупреждения о возможных атаках в измененной форме. Например, может распространяться информация о риске затопления определенной территории. Как Россия будет информировать украинцев о запуске, до каких городов Европы и за какое время долетит «Орешник» — в материале URA.RU.
Как Россия будет предупреждать о запусках «Орешника»?
Ракета средней дальности «Орешник» может долететь до Киева за 5 минут, до Варшавы — за 8, до Берлина — за 11, до Брюсселя — за 14, до Парижа — за 17, до Лондона — за 19. Об этом telegram-каналу URA.RU рассказали военные аналитики.
Также эксперт Широкорад рассказал, что уведомления о возможных ударах для мирного населения Украины будут происходить нестандартным образом из-за особой секретности координат. Так, может появиться информация о риске затопления определенной территории, что будет связано с готовящимся ударом по плотине. Также могут быть предостережения о нежелательности использования железнодорожного транспорта.
Военный эксперт Александр Михайлов подчеркнул, что Россия имеет возможность заранее информировать о запуске системы «Орешник» страны, которые являются обладателями ядерного оружия. Также могут быть предупреждены дружественные государства РФ.
Что известно об «Орешнике»
Накануне Россия нанесла удар «Орешником» по заводу «Южмаш» в городе Днепропетровск, сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, испытание новейшей ракетной системы прошло успешно и задачи были выполнены. Он особо подчеркнул, что «Орешник» является полностью новой разработкой, созданной не на основе советских технологий, а с использованием новейших достижений России.
Президент также рассказал, что ракеты атакуют со скоростью 2,5 — 3 километра в секунду. По его словам, разрабатываемые в мире системы противовоздушной и ракетной обороны, включая американские системы в Европе, не способны перехватить «Орешник». Также российский лидер заявил, что РФ будет продолжать испытания новой ракеты. По его словам, у страны достаточно такого вида вооружения.
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