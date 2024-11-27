У нового главврача окружной больницы сегодня был первый рабочий день
Бывший глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский 27 ноября назначен главврачом Салехардской ОКБ. В окружной столице зафиксировали температурный максимум, а в Губкинском остановили пассажирские перевозки из-за плохой погоды. Об этих и других событиях 27 ноября читайте на URA.RU.
- Экс-глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский стал главврачом Салехардской окружной клинической больницы. Сегодня был его первый рабочий день. URA.RU рассказало, что известно о новом руководителе.
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