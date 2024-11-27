Путин заявил об увеличении поставок газа в Узбекистан через Казахстан

28 ноября 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

С прошлого года газ из РФ прокачивается транзитом через территорию Казахстана в Узбекистан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия планирует увеличить объем поставок газа в Узбекистан, используя транспортную инфраструктуру Казахстана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это станет частью развития энергетического сотрудничества между странами. «Планомерно развивается сотрудничество в сфере энергетики. Российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай. „Газпром“ действительно бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. С прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан — такие поставки мы будем наращивать», — сказал российский лидер во время визита в Астану. Путин прибыл в столицу Казахстана в рабочим визитом 27 ноября. Во время встречи президента РФ с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, был подписан протокол о возобновлении поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия планирует увеличить объем поставок газа в Узбекистан, используя транспортную инфраструктуру Казахстана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это станет частью развития энергетического сотрудничества между странами. «Планомерно развивается сотрудничество в сфере энергетики. Российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай. „Газпром“ действительно бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. С прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан — такие поставки мы будем наращивать», — сказал российский лидер во время визита в Астану. Путин прибыл в столицу Казахстана в рабочим визитом 27 ноября. Во время встречи президента РФ с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, был подписан протокол о возобновлении поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан.