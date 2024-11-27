27 ноября 2024

Путин заявил об увеличении поставок газа в Узбекистан через Казахстан

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
С прошлого года газ из РФ прокачивается транзитом через территорию Казахстана в Узбекистан Фото:

Россия планирует увеличить объем поставок газа в Узбекистан, используя транспортную инфраструктуру Казахстана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это станет частью развития энергетического сотрудничества между странами.

«Планомерно развивается сотрудничество в сфере энергетики. Российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай. „Газпром“ действительно бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. С прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан — такие поставки мы будем наращивать», — сказал российский лидер во время визита в Астану.

Путин прибыл в столицу Казахстана в рабочим визитом 27 ноября. Во время встречи президента РФ с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, был подписан протокол о возобновлении поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан.

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Россия планирует увеличить объем поставок газа в Узбекистан, используя транспортную инфраструктуру Казахстана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это станет частью развития энергетического сотрудничества между странами. «Планомерно развивается сотрудничество в сфере энергетики. Российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай. „Газпром“ действительно бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. С прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан — такие поставки мы будем наращивать», — сказал российский лидер во время визита в Астану. Путин прибыл в столицу Казахстана в рабочим визитом 27 ноября. Во время встречи президента РФ с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, был подписан протокол о возобновлении поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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