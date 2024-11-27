27 ноября 2024

Зеленский попросил у Запада новые ПВО против «Орешника»

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Названия конкретных систем ПВО Зеленский не озвучил Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский запросил у западных партнеров новые системы противовоздушной обороны (ПВО), способные противостоять новейшим баллистическим ракетам России «Орешник». Об этом украинский лидер сообщил в telegram-канале.

«Мы обсудили с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте имеющиеся возможности реагирования — необходимое усиление ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнеров», — заявил Зеленский. При этом конкретные названия систем, которые могли бы быть предоставлены, Зеленский не раскрыл, подчеркнув их наличие у западных партнеров.

22 ноября РФ нанесла удар новейшей ракетной системой «Орешником» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что испытания прошли успешно, подчеркнув, что «Орешник» создан с использованием новейших достижений России. На информационном портале «Объясняем.рф» сообщили, что мощность новой ракеты «Орешник» может достигать 45 Хиросим при ядерном исполнении.

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Президент Украины Владимир Зеленский запросил у западных партнеров новые системы противовоздушной обороны (ПВО), способные противостоять новейшим баллистическим ракетам России «Орешник». Об этом украинский лидер сообщил в telegram-канале. «Мы обсудили с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте имеющиеся возможности реагирования — необходимое усиление ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнеров», — заявил Зеленский. При этом конкретные названия систем, которые могли бы быть предоставлены, Зеленский не раскрыл, подчеркнув их наличие у западных партнеров. 22 ноября РФ нанесла удар новейшей ракетной системой «Орешником» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что испытания прошли успешно, подчеркнув, что «Орешник» создан с использованием новейших достижений России. На информационном портале «Объясняем.рф» сообщили, что мощность новой ракеты «Орешник» может достигать 45 Хиросим при ядерном исполнении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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