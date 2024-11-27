Издание объявленного в розыск блогера из Екатеринбурга закрылось

Екатеринбургское издание «ТочкаНьюс», главным редактором которого является объявленный в розыск Дмитрий Фоминцев, закрылось. Объявление о прекращении работы появилось на сайте издания.
«На этом ВСЕ! „ТочкаНьюс“ прекращает свою работу. Это были лучшие шесть лет в моей карьере», — написал Фоминцев на сайте издания. Он также заявил, что в России «нет больше журналистики».
В конце августа блогер пытался продать свое издание, опубликовав соответствующий пост в своем telegram-канале, но сделать этого не удалось. Также он подчеркнул, что прощаться с изданием ему «чертовски жалко».
В январе 2024 года Фоминцева задержали в рамках расследования уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). В его офисе прошли обыски, изъяли телефон и ноутбук. В июле Фоминцева объявили в розыск. Тогда он заявлял, что находится в отпуске на море.
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