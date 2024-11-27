27 ноября 2024

Издание объявленного в розыск блогера из Екатеринбурга закрылось

Екатеринбургское издание «ТочкаНьюс» Дмитрия Фоминцева закрылось
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Фоминцев заявил, что прощаться с изданием ему крайне жалко
Дмитрий Фоминцев заявил, что прощаться с изданием ему крайне жалко Фото:

Екатеринбургское издание «ТочкаНьюс», главным редактором которого является объявленный в розыск Дмитрий Фоминцев, закрылось. Объявление о прекращении работы появилось на сайте издания.

«На этом ВСЕ! „ТочкаНьюс“ прекращает свою работу. Это были лучшие шесть лет в моей карьере», — написал Фоминцев на сайте издания. Он также заявил, что в России «нет больше журналистики».

В конце августа блогер пытался продать свое издание, опубликовав соответствующий пост в своем telegram-канале, но сделать этого не удалось. Также он подчеркнул, что прощаться с изданием ему «чертовски жалко».

В январе 2024 года Фоминцева задержали в рамках расследования уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). В его офисе прошли обыски, изъяли телефон и ноутбук. В июле Фоминцева объявили в розыск. Тогда он заявлял, что находится в отпуске на море.

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Екатеринбургское издание «ТочкаНьюс», главным редактором которого является объявленный в розыск Дмитрий Фоминцев, закрылось. Объявление о прекращении работы появилось на сайте издания. «На этом ВСЕ! „ТочкаНьюс“ прекращает свою работу. Это были лучшие шесть лет в моей карьере», — написал Фоминцев на сайте издания. Он также заявил, что в России «нет больше журналистики». В конце августа блогер пытался продать свое издание, опубликовав соответствующий пост в своем telegram-канале, но сделать этого не удалось. Также он подчеркнул, что прощаться с изданием ему «чертовски жалко». В январе 2024 года Фоминцева задержали в рамках расследования уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). В его офисе прошли обыски, изъяли телефон и ноутбук. В июле Фоминцева объявили в розыск. Тогда он заявлял, что находится в отпуске на море.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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