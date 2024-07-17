Екатеринбургского блогера объявили в розыск. Скрин

Редактора издания «Точка Ньюс» Фоминцева объявили в розыск по уголовной статье

17 июля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Фоминцев находится в отпуске на море Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главного редактора издания «Точка Ньюс», блогера Дмитрия Фоминцева объявили в розыск по уголовной статье. Его ориентировка появилась на официальном сайте МВД. Сам же разыскиваемый находится в отпуске на море, а за его дело взялась адвокат Наталья Волкова, рассказал корреспонденту URA.RU Фоминцев. «Я сейчас нахожусь в отпуске на море. Узнал о том, что я в розыске сегодня [17 июля]. Делом занимается адвокат Наталья Волкова. Пока никаких материалов уголовного дела ей до сих пор не показали, хотя обыск в офисе и мое задержание произошли еще 24 января», — пояснил разыскиваемый, отметив, что к концу отпуска решит, как ему возвращаться. Полгода назад Фоминцева задержали в рамках расследования уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). В его офисе были проведены обыски, а также проверены компьютер и телефон. Тогда по делу блогер проходил как свидетель. Делом Фоминцева занимается адвокат Волкова Скрин: официальный сайт МВД Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главного редактора издания «Точка Ньюс», блогера Дмитрия Фоминцева объявили в розыск по уголовной статье. Его ориентировка появилась на официальном сайте МВД. Сам же разыскиваемый находится в отпуске на море, а за его дело взялась адвокат Наталья Волкова, рассказал корреспонденту URA.RU Фоминцев. «Я сейчас нахожусь в отпуске на море. Узнал о том, что я в розыске сегодня [17 июля]. Делом занимается адвокат Наталья Волкова. Пока никаких материалов уголовного дела ей до сих пор не показали, хотя обыск в офисе и мое задержание произошли еще 24 января», — пояснил разыскиваемый, отметив, что к концу отпуска решит, как ему возвращаться. Полгода назад Фоминцева задержали в рамках расследования уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). В его офисе были проведены обыски, а также проверены компьютер и телефон. Тогда по делу блогер проходил как свидетель.