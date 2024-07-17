Екатеринбургского блогера объявили в розыск. Скрин

Редактора издания «Точка Ньюс» Фоминцева объявили в розыск по уголовной статье
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Комитет по прямым выборам мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, фоминцев дмитрий
Фоминцев находится в отпуске на море Фото:

Главного редактора издания «Точка Ньюс», блогера Дмитрия Фоминцева объявили в розыск по уголовной статье. Его ориентировка появилась на официальном сайте МВД. Сам же разыскиваемый находится в отпуске на море, а за его дело взялась адвокат Наталья Волкова, рассказал корреспонденту URA.RU Фоминцев.

«Я сейчас нахожусь в отпуске на море. Узнал о том, что я в розыске сегодня [17 июля]. Делом занимается адвокат Наталья Волкова. Пока никаких материалов уголовного дела ей до сих пор не показали, хотя обыск в офисе и мое задержание произошли еще 24 января», — пояснил разыскиваемый, отметив, что к концу отпуска решит, как ему возвращаться.

Полгода назад Фоминцева задержали в рамках расследования уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). В его офисе были проведены обыски, а также проверены компьютер и телефон. Тогда по делу блогер проходил как свидетель.

Делом Фоминцева занимается адвокат Волкова
Делом Фоминцева занимается адвокат Волкова

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Главного редактора издания «Точка Ньюс», блогера Дмитрия Фоминцева объявили в розыск по уголовной статье. Его ориентировка появилась на официальном сайте МВД. Сам же разыскиваемый находится в отпуске на море, а за его дело взялась адвокат Наталья Волкова, рассказал корреспонденту URA.RU Фоминцев. «Я сейчас нахожусь в отпуске на море. Узнал о том, что я в розыске сегодня [17 июля]. Делом занимается адвокат Наталья Волкова. Пока никаких материалов уголовного дела ей до сих пор не показали, хотя обыск в офисе и мое задержание произошли еще 24 января», — пояснил разыскиваемый, отметив, что к концу отпуска решит, как ему возвращаться. Полгода назад Фоминцева задержали в рамках расследования уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). В его офисе были проведены обыски, а также проверены компьютер и телефон. Тогда по делу блогер проходил как свидетель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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