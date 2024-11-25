25 ноября 2024

WP: Киев бросился убеждать Трампа, что поддержка ВСУ — не благотворительность

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Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен урегулировать украинский конфликт
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен урегулировать украинский конфликт Фото:
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Украина хочет убедить избранного президента США Дональда Трампа в том, что поддержка Киева — это не благотворительность, а возможность, которая обогатит и обезопасит Вашингтон. Об этом рассказали американские журналисты.

«Киев надеется убедить Трампа в том, что поддержка Украины — это не благотворительность, а экономически эффективная и геостратегическая возможность, которая в конечном итоге обогатит и обезопасит Штаты. Киев надеется, что, приняв деловой подход Трампа к дипломатии, в том числе предложив американским компаниям выгодные возможности для бизнеса, новый президент поможет предотвратить наступление РФ», — считают обозреватели The Washington Post.

Трамп крайне скептически относится к поддержке украинского правительства. Его представители отмечали — к конкретным шагам по урегулированию конфликта президент приступит после инаугурации, пишет «Национальная служба новостей». После победы Трампа на выборах европейские лидеры начали переговоры о поддержке Украины без участия США. В Кремле отмечали, что слово «мир» активно используется сторонниками Трампа, в то время как администрация бывшего американского лидера Джо Байдена не проявляла подобной инициативы.

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Украина хочет убедить избранного президента США Дональда Трампа в том, что поддержка Киева — это не благотворительность, а возможность, которая обогатит и обезопасит Вашингтон. Об этом рассказали американские журналисты. «Киев надеется убедить Трампа в том, что поддержка Украины — это не благотворительность, а экономически эффективная и геостратегическая возможность, которая в конечном итоге обогатит и обезопасит Штаты. Киев надеется, что, приняв деловой подход Трампа к дипломатии, в том числе предложив американским компаниям выгодные возможности для бизнеса, новый президент поможет предотвратить наступление РФ», — считают обозреватели The Washington Post. Трамп крайне скептически относится к поддержке украинского правительства. Его представители отмечали — к конкретным шагам по урегулированию конфликта президент приступит после инаугурации, пишет «Национальная служба новостей». После победы Трампа на выборах европейские лидеры начали переговоры о поддержке Украины без участия США. В Кремле отмечали, что слово «мир» активно используется сторонниками Трампа, в то время как администрация бывшего американского лидера Джо Байдена не проявляла подобной инициативы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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