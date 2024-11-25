Украина хочет убедить избранного президента США Дональда Трампа в том, что поддержка Киева — это не благотворительность, а возможность, которая обогатит и обезопасит Вашингтон. Об этом рассказали американские журналисты.
«Киев надеется убедить Трампа в том, что поддержка Украины — это не благотворительность, а экономически эффективная и геостратегическая возможность, которая в конечном итоге обогатит и обезопасит Штаты. Киев надеется, что, приняв деловой подход Трампа к дипломатии, в том числе предложив американским компаниям выгодные возможности для бизнеса, новый президент поможет предотвратить наступление РФ», — считают обозреватели The Washington Post.
Трамп крайне скептически относится к поддержке украинского правительства. Его представители отмечали — к конкретным шагам по урегулированию конфликта президент приступит после инаугурации, пишет «Национальная служба новостей». После победы Трампа на выборах европейские лидеры начали переговоры о поддержке Украины без участия США. В Кремле отмечали, что слово «мир» активно используется сторонниками Трампа, в то время как администрация бывшего американского лидера Джо Байдена не проявляла подобной инициативы.
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