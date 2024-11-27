Лолита назвала провокацией попытку сорвать ее концерт в Екатеринбурге

Лолита высказалась о попытке отменить ее концерт в Екатеринбурге

28 ноября 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Лолита собрала полный зал в «Екатеринбурге-ЭКСПО» Фото: Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress Попытку «Русской общины» сорвать концерт в Екатеринбурге Лолита Милявская назвала провокацией. Таким мнением певица поделилась с URA.RU после выступления в столице Урала. «Для меня загадок сейчас больше, чем ответов. По крайней мере, ни у кого ко мне, как выяснилось, претензий нет. И кураторов у меня, честно, нет. Это правда похоже на провокацию, но мы пока ничего не узнаем. Был бы куратор, проблем бы не возникало. Очень хорошо отработала охрана зала, проверяли даже подъезжающие машины. Мы были спокойны за зрителей, но вообще история странная», — заявила Лолита. Ранее активисты обратились к свердловскому правительству с просьбой отменить концерт Лолиты, на что певица ответила, что у государства к ней претензий нет, а попытка сорвать выступление при помощи штурма или насилия будет рассматриваться в рамках уголовного права. Несмотря на попытки помешать звезде выступить на Урале, концерт все же состоялся. По словам источника агентства, артистка обращалась за помощью к кураторам в администрации президента РФ. Сама Лолита в разговоре с URA.RU заявила, что таких покровителей у нее нет, но команда отправляла везде официальные письма, чтобы уточнить, по какой причине ей могут отказать в выступлении. Так выяснилось, что на концерты певицы приходили не представители «Русской общины», а скинхеды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попытку «Русской общины» сорвать концерт в Екатеринбурге Лолита Милявская назвала провокацией. Таким мнением певица поделилась с URA.RU после выступления в столице Урала. «Для меня загадок сейчас больше, чем ответов. По крайней мере, ни у кого ко мне, как выяснилось, претензий нет. И кураторов у меня, честно, нет. Это правда похоже на провокацию, но мы пока ничего не узнаем. Был бы куратор, проблем бы не возникало. Очень хорошо отработала охрана зала, проверяли даже подъезжающие машины. Мы были спокойны за зрителей, но вообще история странная», — заявила Лолита. Ранее активисты обратились к свердловскому правительству с просьбой отменить концерт Лолиты, на что певица ответила, что у государства к ней претензий нет, а попытка сорвать выступление при помощи штурма или насилия будет рассматриваться в рамках уголовного права. Несмотря на попытки помешать звезде выступить на Урале, концерт все же состоялся. По словам источника агентства, артистка обращалась за помощью к кураторам в администрации президента РФ. Сама Лолита в разговоре с URA.RU заявила, что таких покровителей у нее нет, но команда отправляла везде официальные письма, чтобы уточнить, по какой причине ей могут отказать в выступлении. Так выяснилось, что на концерты певицы приходили не представители «Русской общины», а скинхеды.