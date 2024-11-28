Китай впервые попадет под санкции Евросоюза из-за России

Евросоюз планирует включить китайские компании в 15-й пакет санкций, направленных против России. Об этом сообщает EUobserver.
«В черном списке ЕС впервые к российским санкциям присоединятся китайские имена», — отмечается на сайте издания. Он специализируется на новостях, связанных с деятельностью Европейского союза.
Страны Запада с начала украинского конфликта периодически вводят экономические ограничения, направленные против РФ, передает 360.Ru. В настоящий момент ЕС готовит 15-й пакет санкций. Ранее США ввели санкции против Газпромбанка, осуществлявшего финансовые операции по транзиту газа. Это привело к резкому падению рубля.
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