Китай впервые попадет под санкции Евросоюза из-за России

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ЕС готовит санкции против китайских компаний, которые войдут в список антироссийских ограничений
ЕС готовит санкции против китайских компаний, которые войдут в список антироссийских ограничений Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз планирует включить китайские компании в 15-й пакет санкций, направленных против России. Об этом сообщает EUobserver. 

«В черном списке ЕС впервые к российским санкциям присоединятся китайские имена», — отмечается на сайте издания. Он специализируется на новостях, связанных с деятельностью Европейского союза. 

Страны Запада с начала украинского конфликта периодически вводят экономические ограничения, направленные против РФ, передает 360.Ru. В настоящий момент ЕС готовит 15-й пакет санкций. Ранее США ввели санкции против Газпромбанка, осуществлявшего финансовые операции по транзиту газа. Это привело к резкому падению рубля. 

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Евросоюз планирует включить китайские компании в 15-й пакет санкций, направленных против России. Об этом сообщает EUobserver.  «В черном списке ЕС впервые к российским санкциям присоединятся китайские имена», — отмечается на сайте издания. Он специализируется на новостях, связанных с деятельностью Европейского союза.  Страны Запада с начала украинского конфликта периодически вводят экономические ограничения, направленные против РФ, передает 360.Ru. В настоящий момент ЕС готовит 15-й пакет санкций. Ранее США ввели санкции против Газпромбанка, осуществлявшего финансовые операции по транзиту газа. Это привело к резкому падению рубля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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