Пермские коммунисты пошли против губернатора Махонина

Фракция КПРФ в пермском заксобрании воздержалась при голосовании за проект бюджета на 2025-2027 годы. Хотя внутрипол и руководство заксобрания настоятельно рекомендовали коммунистам поддержать решение. Руководитель фракции Анна Баранова заявила, что в законопроекте заложены такие параметры, которые партию не устраивают. Трансляция заседания ЗС проходит на сайте парламента. Проект бюджета, по сути, является предвыборной программой губернатора Дмитрия Махонина.
«Наша фракция прияла решение воздержатся при голосовании по предложенному проекту бюджета», — заявила Баранова. Она сослалась на то, что в документе недостаточно мер соцподдержки. Критерии нуждаемости при их предоставлении семьям с детьми и пенсионерам нужно отменить.
Коммунистам не нравится, что растут цены на бензин, тарифы ЖКХ (а в июле, по словам Барановой, они вырастут на 21%). Не устраивает, что темпы предполагаемая инфляции в бюджете (7,5%) ниже, чем фактическая (в сентябре было 8,5%). «С этим подходом при формировании бюджета мы не можем согласиться», — заявила Баранова.
Эсеры тоже считают, что мер соцподдержки недостаточно, отметила руководитель фракции СР Вероника Куликова. Но депутаты поддержали законопроект во втором чтении.
Ранее URA.RU сообщало, что КПРФ в первом чтении впервые в истории Прикамья поддержали проект бюджета. Как и «Справедливая Россия», обычно воздерживавшаяся от принятия решения. В «Слухах» агентство сообщало, что коммунисты схитрили таким образом.
Проект бюджета на 2025-2027 годы — по сути, предвыборная программа губернатора Дмитрия Махонина. В 2025 году в Прикамье пройдут выборы главы региона. Махонин заявлял, что «никуда уходить не собирается».
Новость конечно не в том, что фракция КПРФ воздержалась от поддержки бюджета края во втором чтении, а в том, что поддержала в первом, заявил директор «Центра стратегических коммуникаций» Сергей Ильин. «Вот это была новость действительно. Сейчас же мы видим традиционное поведение коммунистов накануне любых выборов», — отметил политтехнолог.
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