Эксперт рассказал URA.RU, как новые санкции США повлияют на платежи газа для России

Порядок расчетов за газ и нефть не изменится после попадания под санкции «Газпромбанка» со стороны США, так как европейские страны лоббируют предоставление исключений. Об этом заявил в разговоре с URA.RU заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
«Традиционная схема, когда американцы сначала вводят санкции, а потом предоставляют так называемые генеральные лицензии, то есть, это исключение из-под санкций. Я думаю, что европейские страны вообще сейчас лоббируют предоставление им этих самых исключений. Американцы могут их дать на какой-то период, на полгода или еще на какой-то, сказав, что да, Газпромбанк под санкциями, но, если вы проводите операции оплаты поставляемого газа, то есть платежи за газ, могут проходить», — заявил Юшков в беседе с корреспондентом.
Он добавил, что никто не был обязан торговать нефтью через «Газпромбанк», но по торговле газом такие обязательства были. «Все, что касается продажи нефти, никто не обязан торговать исключительно через Газпромбанк, но он был действительно один из крупнейших игроков, через который могли осуществляться экспортно-импортные операции, расчеты за экспортно-импортные операции. Вот, поэтому через него многое шло. Опять же, по нефти нет обязательств торговать через ним, а вот по газу такие обязательства есть», — добавил эксперт.
Минфин США 21 ноября объявил о санкциях против Газпромбанка, БКС-банка, Центрокредита и других кредитных организаций. В связи с этим «Газпромбанк» предупредил клиентов о возможных проблемах с картами UnionPay за границей.
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