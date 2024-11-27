Митрополит Кульберг упрекнул СМИ после секс-скандала с его помощником

Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) выступил с критикой в адрес СМИ после секс-скандала с участием его помощника Даниила Сидорова, обвиняемого в домогательствах к студентке. В своем telegram-канале митрополит сравнил священников с самолетами, падение которых привлекает повышенное внимание журналистов.
«Священники, они как самолеты: стоит только одному упасть и разбиться, — об этом сразу пишут все мировые СМИ. В то же время ежедневно тысячи самолетов летают и совершают свою работу, но они никому не интересны: будь то в Екатеринбурге, или в любом другом городе мира», — процитировал Кульберг слова клирика Ставропольского Казанского собора Альвиана Тхелидзе.
Накануне митрополит опубликовал пост, в котором он рассуждает о добре, зле и грехах. Он отметил, что нельзя замалчивать о произошедшем и говорить об этом объективно. При этом священник не называл имени помощника и не уточнял, о ком идет речь.
О задержании Сидорова, который работал у Кульберга с 2020 года, в аэропорту Кольцово стало известно 25 ноября. По версии следствия, две недели назад Даниил выследил студентку и домогался до нее. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию.
Вину Сидоров признал. Суд назначил ему запрет определенных действий, хотя следствие просило об аресте. А до этого церковный суд Екатеринбургской епархии запретил клирику проводить священнослужения. Подробнее об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU.
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