Россия запустила серийное производство «Орешника»

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Применять ракеты будут в зависимости от действий противника, заявил Путин
Применять ракеты будут в зависимости от действий противника, заявил Путин Фото:

В России началось серийное производство новейших баллистических ракет «Орешник», применение которых будет зависеть от действий противника. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Серийное производство ракет „Орешник“ началось», — заявил Путин во время своего выступления. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Он отметил, что применять ракеты будут в соответствии с действиями противника.

22 ноября Россия нанесла удар новейшей ракетной системой «Орешником» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский запросил у Запада новые системы противовоздушной обороны (ПВО), способные противостоять «Орешнику».

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В России началось серийное производство новейших баллистических ракет «Орешник», применение которых будет зависеть от действий противника. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Серийное производство ракет „Орешник“ началось», — заявил Путин во время своего выступления. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Он отметил, что применять ракеты будут в соответствии с действиями противника. 22 ноября Россия нанесла удар новейшей ракетной системой «Орешником» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский запросил у Запада новые системы противовоздушной обороны (ПВО), способные противостоять «Орешнику».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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