Россия запустила серийное производство «Орешника»

В России началось серийное производство новейших баллистических ракет «Орешник», применение которых будет зависеть от действий противника. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Серийное производство ракет „Орешник“ началось», — заявил Путин во время своего выступления. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Он отметил, что применять ракеты будут в соответствии с действиями противника.
22 ноября Россия нанесла удар новейшей ракетной системой «Орешником» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский запросил у Запада новые системы противовоздушной обороны (ПВО), способные противостоять «Орешнику».
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