Путин сравнил мощь «Орешника» с ядерным оружием

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Владимир Путин рассказал о мощности «Орешника»
Владимир Путин рассказал о мощности «Орешника» Фото:

Мощь удара при массированном применением «Орешника» будет сопоставима с ядерным оружием. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В случае массированного применения „Орешника“ мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием», — сказал Путин, трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Также он добавил, что у России есть еще несколько готовых к применению систем подобных «Орешнику».

Кроме того, «Орешник» способен поражать расположенные на большой глубине о хорошо защищенные объекты. В частности, центры принятий решений в Киеве могут стать целью для «Орешника», рассказал президент. «В мире нет аналогов российскому орешнику и появятся они не скоро. Серийное производство ракет „Орешник“ началось», — добавил Путин. 

Россия нанесла удар «Орешником» по заводу «Южмаш» в городе Днепропетровск 22 ноября. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, испытание новейшей ракетной системы прошло успешно и задачи были выполнены.

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Мощь удара при массированном применением «Орешника» будет сопоставима с ядерным оружием. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «В случае массированного применения „Орешника“ мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием», — сказал Путин, трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Также он добавил, что у России есть еще несколько готовых к применению систем подобных «Орешнику». Кроме того, «Орешник» способен поражать расположенные на большой глубине о хорошо защищенные объекты. В частности, центры принятий решений в Киеве могут стать целью для «Орешника», рассказал президент. «В мире нет аналогов российскому орешнику и появятся они не скоро. Серийное производство ракет „Орешник“ началось», — добавил Путин.  Россия нанесла удар «Орешником» по заводу «Южмаш» в городе Днепропетровск 22 ноября. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, испытание новейшей ракетной системы прошло успешно и задачи были выполнены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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