Центральный райсуд Челябинска отпустил из-под домашнего ареста бизнесмена из Троицка Дмитрия Виноградова. Он обвиняется в даче взятки однофамильцу, мэру города Александру Виноградову. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, на бизнесмена наложили некоторые ограничения.
«Удовлетворить ходатайство следствия. Изменить меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий», — зачитала решение судья.
Виноградову запретили находиться вблизи здания администрации Троицка, а также общаться с сотрудниками мэрии. Бизнесмену запрещено контактировать с обвиняемыми и свидетелями по теме уголовного дела, а также использовать любые средства связи и интернет, за исключением вызова спецслужб.
Дмитрий Виноградов был задержан в середине декабря 2023 года сотрудниками УФСБ по региону. Вместе с ним задержали его однофамильца-мэра. По версии следствия, коммерсант давал взятки градоначальнику. За это мэр оказывал ему покровительство при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
В ходе следственных действий Виноградов-бизнесмен подписал досудебное соглашение о сотрудничестве и вышел из СИЗО. Виноградов-мэр продолжает отрицать свою вину. С момента задержания он находится в следственном изоляторе. Пока он находился в СИЗО, его полномочия мэра истекли.
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