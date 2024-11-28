Бизнесмена, давшего экс-мэру Троицка взятку, выпустили из-под ареста. Фото, видео

28 ноября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

На Дмитрия Виноградова наложили запрет определенных действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова Центральный райсуд Челябинска отпустил из-под домашнего ареста бизнесмена из Троицка Дмитрия Виноградова. Он обвиняется в даче взятки однофамильцу, мэру города Александру Виноградову. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, на бизнесмена наложили некоторые ограничения. «Удовлетворить ходатайство следствия. Изменить меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий», — зачитала решение судья. Виноградову запретили находиться вблизи здания администрации Троицка, а также общаться с сотрудниками мэрии. Бизнесмену запрещено контактировать с обвиняемыми и свидетелями по теме уголовного дела, а также использовать любые средства связи и интернет, за исключением вызова спецслужб. Новость по теме В Троицке ФСБ задержала коммерсанта по подозрению в даче взятки мэру Дмитрий Виноградов был задержан в середине декабря 2023 года сотрудниками УФСБ по региону. Вместе с ним задержали его однофамильца-мэра. По версии следствия, коммерсант давал взятки градоначальнику. За это мэр оказывал ему покровительство при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. В ходе следственных действий Виноградов-бизнесмен подписал досудебное соглашение о сотрудничестве и вышел из СИЗО. Виноградов-мэр продолжает отрицать свою вину. С момента задержания он находится в следственном изоляторе. Пока он находился в СИЗО, его полномочия мэра истекли. Виноградову изменили меру пресечения Фото: Павел Сидоров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд Челябинска отпустил из-под домашнего ареста бизнесмена из Троицка Дмитрия Виноградова. Он обвиняется в даче взятки однофамильцу, мэру города Александру Виноградову. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, на бизнесмена наложили некоторые ограничения. «Удовлетворить ходатайство следствия. Изменить меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий», — зачитала решение судья. Виноградову запретили находиться вблизи здания администрации Троицка, а также общаться с сотрудниками мэрии. Бизнесмену запрещено контактировать с обвиняемыми и свидетелями по теме уголовного дела, а также использовать любые средства связи и интернет, за исключением вызова спецслужб. Дмитрий Виноградов был задержан в середине декабря 2023 года сотрудниками УФСБ по региону. Вместе с ним задержали его однофамильца-мэра. По версии следствия, коммерсант давал взятки градоначальнику. За это мэр оказывал ему покровительство при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. В ходе следственных действий Виноградов-бизнесмен подписал досудебное соглашение о сотрудничестве и вышел из СИЗО. Виноградов-мэр продолжает отрицать свою вину. С момента задержания он находится в следственном изоляторе. Пока он находился в СИЗО, его полномочия мэра истекли.