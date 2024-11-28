Власти ХМАО ждут федеральный транш на строительство моста через Обь

На строительства моста через Обь в 2025 году выделят 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время пресс-подхода после заседания окружной Думы.
«На сегодняшний день в федеральном бюджете предусмотрены средства на софинансирование строительства мостового перехода через реку Обь. На 2025 год предусмотрено 5 миллиардов рублей», — сказал Кухарук отвечая на вопрос журналиста URA.RU.
Глава региона добавил, что в федеральном бюджете также заложены средства на софинансирование моста в 2026 и 2027 году в размере 2 и 3,3 миллиарда рублей соответственно. Всего в бюджете округа ожидаются поступления из федерального бюджета более 20 миллиардов рублей. Большая часть из этих средств пойдет на программу расселения из аварийного жилья, капитального строительства соцобъектов и создание городской среды.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук проинспектировал строящийся в районе Сургута мост через Обь. Он сообщил, что строительство идет с опережением графика и уровень готовности уже достиг 55%. Высокие темпы проведения работ также не раз отмечал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
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