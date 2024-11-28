Скворцова: границы молодости расширят до 60 лет

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Люди, чей возраст не достигает 60 лет, будут относиться к молодежи
Люди, чей возраст не достигает 60 лет, будут относиться к молодежи Фото:

В ближайшем будущем границы молодого возраста могут быть расширены до 60 лет. Это станет возможно благодаря увеличению продолжительности жизни. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

«Если брать классификацию ВОЗ, то молодым человек [считается] до 45 лет. Я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет [человек] до 60», — заявила Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

По классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лица, которым до 44 лет, относятся к категории молодого возраста, от 45 до 59 лет — к среднему возрасту, от 60 до 74 лет — к пожилому возрасту, от 75 до 90 лет — к старческому возрасту. Лица, которые старше 90 лет, классифицируются как долгожители. 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России составляет 78 лет. Он добавил, что впоследствии этот показатель должен выйти на уровень 80 лет. Глава государства также отметил необходимость сокращения разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, передает RT.

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В ближайшем будущем границы молодого возраста могут быть расширены до 60 лет. Э то станет возможно благодаря увеличению продолжительности жизни. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова. «Если брать классификацию ВОЗ, то молодым человек [считается] до 45 лет. Я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет [человек] до 60», — заявила Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». По классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лица, которым до 44 лет, относятся к категории молодого возраста, от 45 до 59 лет — к среднему возрасту, от 60 до 74 лет — к пожилому возрасту, от 75 до 90 лет — к старческому возрасту. Лица, которые старше 90 лет, классифицируются как долгожители.  Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России составляет 78 лет. Он добавил, что впоследствии этот показатель должен выйти на уровень 80 лет. Глава государства также отметил необходимость сокращения разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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