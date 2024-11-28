Очевидцы засняли на видео упавший с моста автобус в Перми

Пассажиры успели покинуть салон автобуса
новость из сюжетаВ Перми автобус вылетел с дороги и загорелся
В Кировском районе Перми автобус с пассажирами выехал с моста на железнодорожные пути. В результате пришествия случился пожар. Очевидцы засняли его на видео.
«Такой огромный дым», — передает слова очевидца 59.ru. На кадрах виден большой столб дыма, который идет от железнодорожных путей.
Ранее стало известно, что в Кировском районе у развязки с Красавинского моста автобус упал на железнодорожные пути. Пассажиры успели покинуть салон. Пострадавших нет.
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