Очевидцы засняли на видео упавший с моста автобус в Перми

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Пассажиры успели покинуть салон автобуса
Пассажиры успели покинуть салон автобуса Фото:
новость из сюжета
В Перми автобус вылетел с дороги и загорелся

В Кировском районе Перми автобус с пассажирами выехал с моста на железнодорожные пути. В результате пришествия случился пожар. Очевидцы засняли его на видео.

«Такой огромный дым», — передает слова очевидца 59.ru. На кадрах виден большой столб дыма, который идет от железнодорожных путей.

Ранее стало известно, что в Кировском районе у развязки с Красавинского моста автобус упал на железнодорожные пути. Пассажиры успели покинуть салон. Пострадавших нет.

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В Кировском районе Перми автобус с пассажирами выехал с моста на железнодорожные пути. В результате пришествия случился пожар. Очевидцы засняли его на видео. «Такой огромный дым», — передает слова очевидца 59.ru. На кадрах виден большой столб дыма, который идет от железнодорожных путей. Ранее стало известно, что в Кировском районе у развязки с Красавинского моста автобус упал на железнодорожные пути. Пассажиры успели покинуть салон. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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