Свердловский омбудсмен Мерзлякова призвала защищать мигрантов с русскими корнями

28 ноября 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова напомнила о многодетном отце, которого выгнали из страны Фото: Илья Московец © URA.RU Иностранцы с русским происхождением должны быть «особо защищены». С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова в ходе миграционной секции XXVI Всемирного Русского народного собора, рассказали в пресс-службе аппарата. «Я бы просила всех, от кого это зависит, учесть мнение СПЧ о том, что представители коренных народов России должны быть защищены особо», — сказала Мерзлякова, приведя в пример ситуацию с многодетным русским отцом Эдуардом Сухановым, который приехал из Казахстана на Средний Урал в 2004 и попал под депортацию. «Да, он нарушил миграционное законодательство, но давайте искать какие-то варианты пути выхода из этой ситуации. Это не должно повторяться», — подчеркнула омбудсмен. Суханов, являясь этническим русским и гражданином Казахстана, столкнулся с проблемами с документами после того, как вовремя не переоформил регистрацию. Его депортировали, но перед этим поместили в изолятор временного содержания. При этом в его семье четверо детей, а супруга Ольга находится в ожидании пятого ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранцы с русским происхождением должны быть «особо защищены». С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова в ходе миграционной секции XXVI Всемирного Русского народного собора, рассказали в пресс-службе аппарата. «Я бы просила всех, от кого это зависит, учесть мнение СПЧ о том, что представители коренных народов России должны быть защищены особо», — сказала Мерзлякова, приведя в пример ситуацию с многодетным русским отцом Эдуардом Сухановым, который приехал из Казахстана на Средний Урал в 2004 и попал под депортацию. «Да, он нарушил миграционное законодательство, но давайте искать какие-то варианты пути выхода из этой ситуации. Это не должно повторяться», — подчеркнула омбудсмен. Суханов, являясь этническим русским и гражданином Казахстана, столкнулся с проблемами с документами после того, как вовремя не переоформил регистрацию. Его депортировали, но перед этим поместили в изолятор временного содержания. При этом в его семье четверо детей, а супруга Ольга находится в ожидании пятого ребенка.