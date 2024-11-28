Свердловский омбудсмен Мерзлякова призвала защищать мигрантов с русскими корнями

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День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова напомнила о многодетном отце, которого выгнали из страны Фото:

Иностранцы с русским происхождением должны быть «особо защищены». С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова в ходе миграционной секции XXVI Всемирного Русского народного собора, рассказали в пресс-службе аппарата.

«Я бы просила всех, от кого это зависит, учесть мнение СПЧ о том, что представители коренных народов России должны быть защищены особо», — сказала Мерзлякова, приведя в пример ситуацию с многодетным русским отцом Эдуардом Сухановым, который приехал из Казахстана на Средний Урал в 2004 и попал под депортацию. «Да, он нарушил миграционное законодательство, но давайте искать какие-то варианты пути выхода из этой ситуации. Это не должно повторяться», — подчеркнула омбудсмен.

Суханов, являясь этническим русским и гражданином Казахстана, столкнулся с проблемами с документами после того, как вовремя не переоформил регистрацию. Его депортировали, но перед этим поместили в изолятор временного содержания. При этом в его семье четверо детей, а супруга Ольга находится в ожидании пятого ребенка.

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Иностранцы с русским происхождением должны быть «особо защищены». С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова в ходе миграционной секции XXVI Всемирного Русского народного собора, рассказали в пресс-службе аппарата. «Я бы просила всех, от кого это зависит, учесть мнение СПЧ о том, что представители коренных народов России должны быть защищены особо», — сказала Мерзлякова, приведя в пример ситуацию с многодетным русским отцом Эдуардом Сухановым, который приехал из Казахстана на Средний Урал в 2004 и попал под депортацию. «Да, он нарушил миграционное законодательство, но давайте искать какие-то варианты пути выхода из этой ситуации. Это не должно повторяться», — подчеркнула омбудсмен. Суханов, являясь этническим русским и гражданином Казахстана, столкнулся с проблемами с документами после того, как вовремя не переоформил регистрацию. Его депортировали, но перед этим поместили в изолятор временного содержания. При этом в его семье четверо детей, а супруга Ольга находится в ожидании пятого ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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